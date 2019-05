Vengaboys op nummer 1 in Oostenrijk na politieke rel

We're Going To Ibiza was een geweldige hit van de Vengaboys, die twintig jaar geleden de hitlijsten veroverde. De Nederlandse groep staat met dat nummer nu weer op 1. Niet in Nederland, maar in Oostenrijk staat het bovenaan in iTunes.

Omkoping

Dit heeft alles te maken met een politiek schandaal in het Midden-Europese land. Er is namelijk een gelekte video uit 2017 waarop te zien is hoe Heinz-Christian Strache van de politieke partij FPÖ zich op Ibiza door een vrouw diet zich voordeed Russische investeerder laat omkopen.

De Duitse komiek tv-ster Jan Böhmermann kreeg ook lucht van de trammelant in Oostenrijk en plaatste bij wijze van grap de videoclip van We're Going To Ibiza op Twitter. Dit werd uiteraard zijn volgers opgepikt, waarna het een protestlied in Oostenrijk is geworden tegen extreemrechtse politiek.

Onrustig

Het is sowieso onrustig in de Oostenrijkse politiek. De FPÖ maakte dinsdag bekend al haar ministers terug te trekken uit de regering met de ÖVP. Een FPÖ-woordvoerder kondigde die stap aan, kort nadat bondskanselier Sebastian Kurz van de ÖVP had gezegd dat hij de bondspresident gaat voorstellen de minister van Binnenlandse Zaken van de FPÖ, Herbert Kickl, te ontslaan.

Kurz, voorman van de conservatieve ÖVP, maakte zaterdag al bekend dat hij een punt zou zetten achter samenwerking met de FPÖ. Kurz verweet de FPÖ zijn hervormingsplannen te schaden. De druppel was een video uit 2017 van Strache. Zaterdag stelde Kurz bondspresident Alexander van der Bellen voor vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Van der Bellen zei zondag dat die stembusgang in september wordt gehouden. Tot die tijd zet Kurz vermoedelijk technocraten en topambtenaren op de ministersposten die de FPÖ opgeeft.