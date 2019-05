Hoe ‘overleef’ je een festival als je 25+ bent?

Ja, het verschil tussen 20 jaar en 25 jaar oud maakt een groot verschil. Zéker op festivals. Waar je vroeger nog tot zondagochtend door beukte op de after van de afterparty, lig je nu op dag twee al total loss in het gras. Hoe nu verder?

Het is een gruwelijk besef, dat je op je 25ste al een mindere versie van jezelf bent. Hier vijf tips van het CJP om toch nog een leuk festival te hebben ondanks de algehele teloorgang van je lichaam.

1 Investeer in een goed luchtbed

‘De Tour win je in bed’, zei wielrenner Joop Zoetemelk ooit. Hetzelfde geldt voor festivals: dat is immers ook een meerdaagse afmatting met veel pijn, zweet en lijden. Gooi daarom dat flinterdunne Xenos-matje de deur uit en trakteer jezelf op een lekker dik luchtbed.

2 Mijd de partycamping

Vroeger begon je te huilen van blijdschap als je een partytent met gekleurde lichtjes zag, maar nu vervult dat aanzicht je met afgrijzen. Als jij slaapt moet DE MUZIEK ZACHTER EN IEDEREEN ZIJN WAFFEL HOUDEN! Vind daarom de afslag naar de seniorencamping waar andere 25+-ers een vorm van rust proberen te vinden.

3 Prop je EHBO-kit vol

‘Nobody said it was easy’, zo zong Chris Martin ooit op The Hardest Part. Weinig mensen weten dat hij over een driedaags festival zong. Het wordt er allemaal wel makkelijker op je een tasje hulpmiddelen meeneemt. De combi ibuprofen en banaan doet bijvoorbeeld wonderen voor je bonkende kop.

4 Kies je momenten

De eerste keer Lowlands is iedereen als een lammetje in een weide. Vijf edities later is van dat enthousiasme weinig meer over en vind je 15 minuten wachten in de rij voor de vega-hamburgers al een lijdensweg. Daarom: kies je momenten. Je kunt niet altijd hard gaan.

5 Treat yoself!

Belangrijkste van alles: treat yoself! Weg met krentenbollen en lauwe knakworsten uit blik, weg met dat veel te kleine tentje van de Lidl en weg met 1.639 kilometer lopen over het festivalterrein. Koop in plaats daarvan luxe ontbijtjes met grapefruitsap en schaf de best gerecenseerde tent van Campinglife aan.

Drie deals

Elke donderdag brengt CJP in Metro drie deals van de week. Bijvoorbeeld deals voor festivals, maar ook musea, concerten en andere evenementen. Deze keer onder meer 17,50 korting op het festival Welcome to the Village. Kijk elke donderdag op Metronieuws.nl/CJP.