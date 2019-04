METRO’S 5 CONCERTEN DIE IN DE VERKOOP GAAN #39

Elke week geeft Metro’s muziekjournalist Pierre Oitmann je vijf tips voor concerten die in de verkoop gaan.

1. Muse

Het concert dat Muse deze zomer in het Goffertpark geeft is al geruime tijd uitverkocht, dus de rockband plakt er nog een extra concert in Amsterdam achteraan. De tournee behoort bij het vorig jaar verschenen album Simulation Theory. De interesse van het drietal voor ultramoderne technologie zit verweven in de songteksten van dit album. De Britse rockers werken voor hun huidige tournee zelfs samen met Microsoft, die een zogenaamde Mixed Reality Pre-Show Party mogelijk maakt, waarbij er onder meer virtual reality-games gespeeld kunnen worden die gebaseerd zijn op het nieuwe album.

Waar:Ziggo Dome, Amsterdam.

Wanneer:12 september 2019.

Ticketprijs:€ 54,88.

Start kaartverkoop:vrijdag 12 april.

Toptrack:Pressure

2. Khalid

Afgelopen vrijdag bracht Khalid het album Free Spirituit en een paar dagen later kondigde hij zijn gelijknamige tournee aan, waarbij hij op 1 oktober de Ziggo Dome aandoet. Een eerdere show die Khalid zou geven in Paradiso was in luttele minuten uitverkocht en werd verplaatst naar het grotere AFAS Live, dat ook strak uitverkocht raakte. Grote kans dus dat de kaarten voor het concert dat Khalid in de Ziggo Dome geeft ook de deur uitvliegen. Zijn huidige single Talk is een samenwerking met Disclosure en vorig jaar was hij te horen op de hit Ocean van Martin Garrix.

Waar:Ziggo Dome, Amsterdam.

Wanneer:1 oktober 2019.

Ticketprijs:€ 38,08.

Start kaartverkoop:vrijdag 12 april.

Toptrack:Ocean

3. Di-Rect

Achttien jaar na het verschijnen van de debuutsingle Just The Way I Do gaat het Di-Rect nog steeds voor de wind. De band trekt volle zalen tijdens zijn theatertour, in februari werd het album Rolling With The Punches onderscheiden met een Edison, de heren verzorgen aankomende zomer het voorprogramma voor de Kuip-concerten van Marco Borsato en een duo-concert met Anouk in de tuin van Paleis Soestdijk was in no-time uitverkocht. De Haagse band voegt in augustus nog eens drie openluchtshows toe aan zijn overvolle agenda, te weten in Bloemendaal, Mariahout en Nijmegen.

Waar:Caprera, Bloemendaal / Openluchttheater, Mariahout / De Goffert, Nijmegen.

Wanneer:3, 16 en 22 augustus 2019.

Ticketprijs:tussen € 30,- en € 35,-.

Start kaartverkoop:vrijdag 12 april.

Toptrack:All The Way

4. Merol

Op Valentijnsdag kon je nog een uitgebreid interview met zangeres Merol lezen in deze krant naar aanleiding van haar single Hou Je Bek En Bef Me. Ondertussen werkt Merol hard aan nieuwe liedjes, waarvan je een aantal ongetwijfeld gaat horen tijdens haar eindejaarsconcert in de grote zaal van Paradiso. Merol brak vorig jaar door dankzij het humoristische videoclipje van haar liedje Lekker Met De Meiden, dat meer dan twee miljoen keer bekeken is op YouTube. Dit najaar reist ze het land door voor haar eerste tournee en ook staat ze op festivals als Paaspop en Dauwpop.

Waar:Paradiso, Amsterdam.

Wanneer:29 december 2019.

Ticketprijs:€ 17,-.

Start kaartverkoop:vrijdag 12 april.

Toptrack:Lekker Met De Meiden

5. Snollebollekes

Rob Kemps kon het niet geloven toen het eerste Gelredome-concert van zijn creatie Snollebollekes in 78 minuten was uitverkocht en ook voor de tweede show vlogen de kaartjes over de virtuele toonbank. Onder de gastartiesten bevonden zich Gerard Joling en Vengaboys. Vanwege het succes van zijn optredens in het Gelredome kondigt Snollebollekes alvast twee shows aan voor volgend jaar, eveneens in Arnhem. Voor wie geen elf maanden kan wachten, kan Snollebollekes op 31 mei en 1 juni ook nog aan het werk zien tijdens Toppers In Concert in de Johan Cruyff Arena.

Waar:Gelredome, Arnhem.

Wanneer:27 en 28 maart 2020.

Ticketprijs:nnb.

Start kaartverkoop:zaterdag 13 april.

Toptrack:Links rechts