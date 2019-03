Sam Smith onthult: Ik ben genderqueer

Op het afgelopen najaar verschenen album Diamant liet Nielson opeens een andere kant van zichzelf horen, die minder vrolijk is dan we van hem gewend zijn. Dat heeft hem goed gedaan, zegt hij voorafgaand aan zijn concert in Paradiso. „Ik heb er weer energie van gekregen. Anders was ik gestopt.”

De zanger van opgewekte hits als Sexy Als Ik Dans, Beauty & The Brains,Hoe en Mannenharten was toe aan iets nieuws, omdat hij vond dat de nummers die hij maakte niet meer bij hem paste. „Het ging eigenlijk vrij goed: ik had twee keer de HMH uitverkocht, maar toch was ik niet gelukkig. Dan moet je bij jezelf te raden gaan. Dit is je droom, maar je staat niet te genieten. Dat komt door de muziek. Ik kon mezelf niet helemaal meer vinden in wat ik zong.” Daarom ging de stekker er even uit. „Als je ergens niet gelukkig van wordt, kun je net zo goed je heil ergens anders zoeken. Ik zou zeggen: val mensen niet lastig met iets wat jezelf niet leuk vindt.”

De druk van het plotselinge succes speelde hierin een doorslaggevende factor. „In het begin liep ik rond als een kip zonder kop. Ik wist niet wat me overkwam. Ik scoorde een paar hits achter elkaar en ineens was ik Nielson. Ik mocht overal optredens doen en mensen werden vrolijk van me. Toen dacht ik: ‘Dit moet ik blijven doen, ik moet mensen vrolijk blijven maken’. Ik was heel extern gericht: ‘Wat willen mensen van mij? Wat zijn de verwachtingen? Waar moet ik aan voldoen?’ Dat hou je niet vol. Het was wel oprecht, want ik was ook een vrolijke gast die dingen met een korrel zout nam en van alle mooie dingen op deze planeet genoot, maar het was wel heel eendimensionaal.”