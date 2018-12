Nederlandse rapster deelt track over misbruik vader

De Nederlandse rapster Latifah (26) werd kortgeleden geïnterviewd door Humberto Tan. In het interview vertelde ze dat ze jarenlang werd misbruikt door haar vader. De powervrouw heeft nu een track over het misbruik gemaakt.

„Je showde me love overdag, maar kwam achter me aan in de nacht. Ik hou niet van hoe je doet papa. Ik wil wel met je zijn maar ik bloed papa", zijn de harde woorden in de track Papa die op Spotify verscheen.

Mijn schuld

In het interview met Humberto Tan in samenwerking met platenlabel Top Notch was Latifah erg emotioneel. In het begin van het gesprek noemt Latifah mensen die belangrijk voor haar zijn, wat er maar weinig zijn. Haar vader noemt ze expliciet niet, wat Humberto opvalt. „Wat is daar gebeurd?" vraagt hij haar dan ook op de man af.

Hoewel Latifah eerst niet wil praten over wat er is gebeurd, begint ze toch te vertellen als Humberto Tan doorvraagt. „Jullie mogen het weten, mijn vader heeft me misbruikt", gooit ze er opeens uit als het over de ingewikkelde relatie met haar vader gaat. Ze vertelt ook dat ze het haar moeder vertelde, die een tijd daarna ziek werd. „Het is gewoon mijn schuld. Als ik dit niet mee had gemaakt was mijn moeder nooit ziek geworden, had ze haar werk nog..."

„Maar Latifah, hoe kan een kind van vier jaar de schuld hebben van iets wat een volwassene doet. Dat is onmogelijk!" zegt Humberto haar. Ze praten verder over het onderwerp en over de rest van het leven en de carrière van Latifah. Naderhand plaatste Latifah dus de track over wat haar is overkomen.

„Ik hoop dat ik velen kan steunen hiermee", zegt ze over het nummer.