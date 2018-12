Mariah Carey totaal over-the-top in Ziggo Dome

Wie denkt dat de kerstspecial van All You Need Is Love niet te overtreffen is wat betreft kerstsfeer, was duidelijk niet bij het concert van Mariah Carey in de Ziggo Dome. Naast de Amerikaanse superster oogt zelfs Kerstman Robert ten Brink bescheiden.

Als je vorige week het interview hebt gelezen dat Metro met Mariah Carey had, dan had je wel al kunnen verwachten dat de zangeres flink zou uitpakken. Voorafgaand aan haar show in Amsterdam, die deel uitmaakt van haar eerste Europese All I Want For Christmas Is You Tour, is er al volop kerstmuziek van andere artiesten te horen, van Run-D.M.C. tot Paul McCartney. Het publiek wordt wat onrustig wanneer Carey een half uurtje later dan gepland begint en zet van verveling de wave in. Ze blijft tenslotte een beetje een diva.

Wanneer het rode doek aan de kant gaat, barst het kerstfeest goed los. Het openingsnummer is het vrome ‘Hark! The Herald Angels Sing’, waarbij de witte jurk van de zangeres oplicht. Achter haar zijn twee engelenvleugels te zien. De kerkelijke kersttraditie wordt vermengd met entertainment en heel veel decolleté. Het kan allemaal in deze kerstshow. Ze vinkt een aantal kerstclichés al meteen af: een grote verlichte spar, een liedje gebaseerd op de muziek uit de Peanuts-kerstspecial, sneeuwpoppen en de classic ‘Christmas (Baby Please Come Home)’, van het legendarische Phil Spector-kerstalbum.

Powerballads

Al na vier nummers last Carey een pauze in, waarna het zoontje van een van de achtergrondzangeressen op schattige wijze een kerstmedley zingt. Daarna volgt er een gospelnummer van achtergrondzanger Trey Lorenz, die in 1992 meezong op Careys Unplugged-versie van de Jackson 5-hit ‘I’ll Be There’. Vervolgens keert ze terug met het inmiddels tweehonderd jaar oude ‘Silent Night’ en gospelkraker ‘Joy To The World’. Tussendoor worden haar make-up en haar nog bijgewerkt door twee visagisten, gewoon op het podium. Het weelderige ‘The Star', uit de gelijknamige animatiefilm, komt nog het dichtste in de buurt van haar vroegere powerballads.

Carey is schaars met liedjes die niks met kerst te maken hebben. Aan het begin van de show zet de band de pophit ‘Fantasy’ uit 1995 in, maar die wordt meteen door de zangeres afgekapt. “Dat is uit een andere tournee”, roept ze. “Het is kerst, dus we doen een kerstshow.” Later doet ze wat water bij de wijn met de nieuwe song ‘The Distance’, slowjam ‘We Belong Together’ en haar inmiddels 25 jaar oude hitsingle ‘Hero’, waarin ze op haar best is. Sommige bezoekers vreesden dat haar stem niet meer zo goed zou zijn, maar ze bewijst ruimschoots het tegendeel. Voor de finale, met ‘All I Want For Christmas Is You’, gaan alle registers open (ook vocaal) en laat Mariah Carey het sneeuwen in de Ziggo Dome. Nu jij weer, Dr. Love.