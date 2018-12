Mariah Carey pakt uit met kerst

Kerstmis is een tijd van tradities. Zo zijn verlichte dennenbomen, de ezel en de os, Home Alone en de Kerstman onlosmakelijk met de feestdagen verbonden. Zo ook de kerstmuziek van Mariah Carey. „Ik ben vastbesloten om van iedere kerst een mooie feestdag te maken”, zegt ze tegen Metro.

Na Madonna en Rihanna is Mariah Carey de bestverkopende zangeres van de afgelopen drie decennia. In de VS scoorde ze achttien nummer 1-hits, net zoveel als Elvis Presley en maar twee minder dan recordhouder The Beatles. Haar meest iconische song is ‘All I Want For Christmas Is You’ uit 1994. Er is geen enkel liedje van haar dat zo vaak gedraaid is dan deze ongekend vrolijke kerstsingle. „Het is een waanzinnig gevoel wanneer de liedjes die je gemaakt hebt ieder jaar weer terugkomen, zeker omdat ik zelf zo dol ben op kerst”, zegt de diva trots. „Toen ik opgroeide, fantaseerde ik er altijd over om een kerstplaat te maken, maar ik had niet verwacht dat het al op zo’n vroeg moment in mijn carrière zou gebeuren.”

‘All I Want For Christmas Is You’ is afkomstig van het album Merry Christmas. Carey had destijds pas drie studioalbums opgenomen en haar carrière zat behoorlijk in de lift, terwijl kerstalbums begin jaren 90 nog vooral gemaakt werden door artiesten die hun hoogtijdagen al achter zich hadden liggen. „Ik dacht echt dat het een enorm risico zou zijn, maar de platenmaatschappij vond het een goed idee”, zegt het pop-icoon terugkijkend op de plannen. Haar toenmalige platenbaas en echtgenoot wist Carey van zijn idee te overtuigen en hij kreeg gelijk: naar schatting zijn er wereldwijd ruim vijftien miljoen exemplaren van verkocht, net iets minder dan van de legendarische kerstalbums van Bing Crosby (1945) en Elvis Presley (1957).

Aanhoudend succes

Dankzij downloads en streaming komt ‘All I Want For Christmas Is You’ sinds 2007 ieder jaar opnieuw de charts binnen. Inmiddels is het twaalf keer een hit geweest. Vorig jaar bereikte het zelfs de tweede plek in de Mega Top 50 en stond het voor het eerst in de Amerikaanse top 10. Geen wonder dat Mariah Carey het in 2010 opnieuw opnam voor haar tweede kerstalbum en in 2011 als duet met Justin Bieber uitbracht. Best knap voor een liedje dat in een kwartier geschreven is. „Ik had dit niet kunnen dromen! In tegenstelling tot mijn andere liedjes, moet je bij mijn kerstliedjes echt in die mindset zitten. Het duurde twee jaar voordat mensen ‘All I Want For Christmas’ echt in hun harten hadden gesloten. Het is verbazingwekkend dat het nummer zo’n aanhoudend succes is. Daar ben ik oprecht dankbaar voor. Het is geweldig.”

Waar de meeste mensen niet bij stilstaan, is dat veel van de grootste kersthits, zoals ‘White Christmas’ van Bing Crosby en ‘Last Christmas’ van Wham!, geschreven en opgenomen worden in de zomer. „Om in de kerstsfeer te komen, heb ik de studio versierd met feestelijke lichtjes. Je moet helemaal opgaan in de muziek en voor mij hielp het om kerstdecoraties op te hangen.” Na het succes van haar kerstalbum durfden ook andere supersterren het aan. „Ik vind het geweldig als andere artiesten het doen omdat ze ook zo van Kerstmis houden. Dat is ook de enige reden waarom je een kerstplaat zou moeten maken. De voornaamste reden waarom je ‘All I Want For Christmas Is You’ ieder jaar weer hoort, is omdat het authentiek is; ik méén wat ik zing en het is wie ik ben.”

Playlist

Voor Carey kan de kerst niet vroeg genoeg beginnen. „Kerst gaat wat mij betreft niet over cadeau’s en dergelijke dingen. Toen ik opgroeide, had mijn familie niet veel geld, maar toch voelde kerst als de fijnste tijd van het jaar voor mij.” Zo luistert ze al weken naar kerstliedjes. „Ik heb een playlist met kerstmuziek”, lacht ze. „Met zowel traditionele kerstnummers als liedjes van mijn favoriete artiesten. Die playlist draai ik bijna continu tijdens de donkere dagen, tot aan Oudejaarsdag, en ik laat ’m aan iedereen om me heen horen. Als ik dan toch één favoriet uit moet kiezen, dan is het ‘The Christmas Song’ in de versie van Nat King Cole.”

Met haar All I Want For Christmas Is You Tour doet ze op 13 december de Ziggo Dome aan. „Na het succes van mijn beide kerstalbums kwam ik op het idee om een show om de muziek heen te bouwen. Ik hou van de feestdagen en mijn fans zijn er gewend aan geraakt om rond de kerst naar mijn liedjes te luisteren. Ik zong al een paar jaar tijdens een kerstviering in New York en nu wilde ik met die liedjes op tournee. Ik hoop dat ik mijn Europese fans daar een plezier mee kan doen.” Het gesprek met de superster eindigt met een hele sensuele kerstwens van Mariah Carey. „Merry Christmas”, fluistert ze met zwoele stem.

Mariah Carey treedt op 13 december op in de Ziggo Dome te Amsterdam. Er zijn nog kaarten beschikbaar.