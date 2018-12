Davina Michelle in voorprogramma Pink

Met ogen vol verbazing keek Davina Michelle vrijdagavond Twan Huys aan. Tijdens haar interview met de presentator van RTL Late Night kreeg ze te horen dat ze volgend jaar in het voorprogramma van Pink staat, tijdens de Beautiful Trauma Tour op het Malieveld in Den Haag.

Tekst loopt door onder video.

„Holy shit! That’s better than I will ever sound”, was Pink’s eerste reactie toen ze het filmpje uit 2017 van Davina Michelle zag waarin ze Pink’s nummer What About Us coverde. “Nu weet ik hoe het nummer echt hoort te klinken.” Komende zomer krijgt Davina Michelle nu dan echt de kans om Pink te laten zien wat ze allemaal in petto heeft.

Pink's reactie op de cover van Davina Michelle. Tekst loopt door onder video.

Succes na succes

Davina Michelle lijkt niet te stoppen. Vrijdag brak ze nog een record: haar hit Duurt te lang staat nu voor de achtste week op rij op de eerste plaats in de Top 40. Nooit eerder stond een Nederlandse zangeres zo lang in de Top 40 op nummer 1. En ze ontving eerder deze week een Top 2000 Award, omdat ze de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer ooit is in de Top 2000. Op positie 477 is Duurt te lang te horen. Daarnaast is ze ook genomineerd voor een Edison.

In 2016 deed Davina Michelle mee aan Idols, waar ze in de derde ronde afviel. De toenmalige jury van de talentenjacht zal spijt moeten hebben, want Nederland is volledig in de ban van de Rotterdamse zangeres.