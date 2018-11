Teske schoof droom bijna aan de kant

Teske is één van de bekendste YouTubers van Nederland, maar ze wil zich nu volledig op haar zangcarrière storten. Toch leek het daar lange tijd niet van te komen. „Ik durfde niet, omdat ik dacht dat ik niet goed genoeg was.”

Na een handvol ep’s, enkele singles en zelfs een uitverkocht concert in Paradiso in 2017 verschijnt nu Porselein, het debuutalbum van Teske. Hoewel ze eerder al liedjes heeft gemaakt met Mr. Polska en Paul de Munnik, heeft ze haar zangtalent lang verborgen gehouden. „Ik zat op een school waar veel gedaan werd met muziekavonden. Ik heb vaak op het punt gestaan om mezelf op te geven, maar uiteindelijk altijd gedacht: nee, het gaat niet, ik kan dit gewoon niet. Het is leuk, een leuke droom, maar schuif ’m aan de kant. Pas bij mijn eerste single kwam er iets in mij los en dacht ik : shit, wacht, misschien kan ik het toch wel!”

Producer Léon Palmen hielp haar om uit haar schulp te kruipen, net als Chef’Special-gitarist Guido Joseph, die zes tracks op het album geproduceerd heeft. Teske vindt dat het titelnummer ‘Porselein’ haar twijfels goed samenvat. „Het is een liedje over kwetsbaarheid, over jezelf ontdekken en met jezelf om leren gaan. Ik vind dat dit nummer sprekend is voor de hele plaat. Het zijn allemaal liedjes die iets met mijn jongvolwassen leven te maken hebben. Er staan maar een paar liefdesliedjes op, de rest gaat over dingen waar ik tegenaan gelopen ben, zoals van jezelf leren houden en met jezelf leren omgaan. Ik heb ‘Porselein’ vorig jaar geschreven en na die sessie dacht ik al dat het een goede albumtitel zou zijn. Het zegt alles.”

Donker wolkje

Haar innerlijke zoektocht vormde het uitgangspunt van haar zeer persoonlijke songteksten. „In 2016 heb ik een moment gehad dat ik even tegen overspannenheid aan zat. Ik had net een single uit met Mr. Polska, ‘Samen’, en er kwam heel veel op me af. Ik had geen idee wat ik moest doen. Voor mijn gevoel heeft er toen een omslag plaatsgevonden en kwam er een donker wolkje, dat niet meer helemaal is weggegaan. Ik dacht wel: even kijken wat het is. Ik ben ook in therapie gegaan. Misschien is mijn neutrale staat gewoon dat ik altijd een beetje somber ben. Ik heb het altijd wel gehad. De teksten die ik schreef toen ik dertien was, waren heel depressief en moeilijk. Alsof ik struggles had, maar als ik er nu aan terugdenk, weet ik dat ik het helemaal niet moeilijk had.”

Rond diezelfde tijd begon ze met het maken van YouTube-video’s. Onlangs heeft ze veel video’s en blogposts van internet gehaald, omdat ze zich er niet meer zo prettig bij voelt dat iedereen alles van haar weet. „Ik hoef niet meer te laten zien wat voor ontbijt ik eet”, zegt ze lachend. „Ik merkte dat ik niet meer zoveel plezier haalde uit YouTube-video’s maken. Voor mijn gevoel ben ik dat een beetje ontgroeid. Ik vind het nog steeds leuk om dingen te delen en te praten over dingen waar ik liefde voor voel, maar echt het publiek toespreken of een serie maken, daar ben ik een beetje de passie voor verloren. Misschien juist omdat ik dat heel erg heb gevonden in muziek. Het voelt als een nieuw hoofdstuk voor mij.”

Stapje terug

Tegelijkertijd is ze zich ervan bewust dat haar succesvolle YouTube-kanaal (met momenteel bijna 315.000 abonnees) een enorme springplank was voor haar muzikale ambities. „Het is zo’n bizarre weg geweest. Normaal als je muziek gaat maken, hoort eerst je familie het of tien mensen in een café. Bij mij was het meteen in Paradiso. Dat was mijn vierde headlinershow ooit. Holy shit, ik weet niet wat er hier is gebeurd! Hoe ga ik vanaf hier verder? Met deze plaat voelt het alsof ik een stapje terug heb gedaan. Ik vind het niet zo erg om mezelf weer te zien als een beginnend artiest en in kleinere zalen te spelen.”

Ze vreest er niet voor als ‘zingende YouTube-ster’ bestempeld te worden. „Ik begrijp het heel goed. Ik zou het waarschijnlijk zelf in eerste instantie ook hebben als iemand uit een soap een liedje uit zou brengen. Vaak blijft het bij een paar liedjes, als verbreding van wat iemand doet.” Voor Teske is het een carrièrepad. „Ik heb nog nooit zoveel liefde gevoeld voor iets wat ik aan het doen was, ook niet voor mijn YouTube-video’s en dat was m’n alles. Dit wil ik iedere dag doen. Ik wil de studio niet meer uit en alleen nog muziek maken. Hopelijk zien mensen me als ze de plaat luisteren als ‘Teske de artiest’ en niet als ‘Teske de YouTuber’. Ik weet dat het tijd nodig heeft, omdat ik mezelf moet bewijzen. Ik kom uit een andere wereld en ik heb niet jarenlang gezwoegd in een oefenhok.”

Foto's Teske: Mike de Weerd