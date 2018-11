Lakshmi: liever te hard lopen dan spijt krijgen

Rising singer-songwriter Lakshmi gaat met haar nieuw theatershow Adem voor het eerst de theaters langs. Wie is deze opvallende verschijning?

Een half kaalgeschoren hoofd, zwarte eyeliner, een ringetje door haar neus en een sound waar je ‘u’ tegen zegt. Singer-songwriter Lakshmi (25) is een rising star, ook op de buis. Lakshmi Swami Persaud – zo heet ze echt - viel op bij De Wereld Draait Door en speelde onbevangen de kennisquiz De Slimste Mens (‘ik vond dat écht heel leuk!’) en wist zich zo in de kijker te spelen bij een wat groter publiek. Tijdens haar jeugd was de Haarlemse (geboren te Wijchen) een fanatieke ballerina met veel affiniteit voor theater. Toen ze het aanbod kreeg om het theater in te gaan, was het antwoord ‘ja’ snel gegeven. Niet minder dan 77 theaters hebben haar liedjes- en vertelshow (met band) geboekt. Woensdagavond gaat Adem in de Kleine Komedie in Amsterdam première.

Toeval

,,Het kwam een beetje bij toeval op mijn pad. Ik speelde met de band bij BNR-radio een liedje en een theaterbooker hoorde dat in de auto. Die is toen rond gaan bellen om met ons in contact te komen. Via Eric Corton heeft hij uiteindelijk mijn nummer gekregen en kreeg ik de vraag of het me leuk leek om het theater in te gaan. Ik zei ‘ja’, maar ik was heel sceptisch. Ik dacht ‘ja vast wel’.” Toch bleek het waar: de show moest worden geschreven. Dat ze zoveel verschillende theaterzalen mag vullen, had Lakshmi nooit durven dromen. Waar er eerst twintig voorstellingen op de planning stonden, had ze er na twee showcases plotseling ruim honderd extra boekingen bij.

,,Toen zeiden we ‘hé, misschien moeten we even een beetje dimmen want we moeten ook nog gewoon slapen enzo’. Dus uiteindelijk hebben we het afgerond naar 77 shows”, lacht de vrolijke LAKSHMI in een koffiezaak in haar stad. De zalen waar zij en haar band de show mogen opvoeren zijn allemaal klein tot middelgroot. ,,We moeten het ook nog allemaal een soort van vol krijgen. Tot nu toe gaat het heel goed, maar het blijft qua promotie gewoon heel hard werken. Omdat ik in het theater nieuw ben is het niet vanzelfsprekend dat mensen mij kennen.”

Voor nu dus nog maar even geen Carré. De première van haar show in De Kleine Komedie is op het moment van het Metro-interview zenuwslopend genoeg. ,,Die zaal stond op mijn bucketlist. Dan gaan ze je naam op de gevel zetten. Het is echt iets waar ik als klein kind naar uitkeek en nu gebeurt het eindelijk. Dat is te gek.” De singer-songwriter hoopt met haar show het publiek van de poppodia en theaterpubliek samen in één zaal te krijgen.

Kennismaking

Tijdens Adem maakt dat publiek voor het eerst echt kennis met de persoon Lakshmi. ,,Tegelijkertijd is op deze manier op de bühne staan ook voor mij iets nieuws. Dus terwijl het publiek kennismaakt met mij, maak ik kennis met hen.”

Wie is die vrouw achter zangeres Lakshmi dan? Iemand met meerdere lagen die je af kunt pellen, vindt ze zelf. Van haar aanstekelijke vrolijkheid tot het diepste donkerste plekje in haar gedachten. Gefascineerd door de imperfecties van de wereld om haar heen, maar tegelijkertijd soms mateloos gefrustreerd door haar eigen flaws. ,,Ik ben altijd heel kritisch op mezelf. Na alle try outs kijk ik de beelden terug. Dan zie ik van alles dat ik anders wil."

De zangeres heeft altijd wel iets te doen. Stilzitten kan ze niet, zelfs niet als ze een keer een dag vrij heeft. Van repetities en schrijfsessies tot de filmpremière van Bohemian Rapsody of de musical Evita, er staat altijd wel iets op de planning. Tot nog toe bevalt dit Lakshmi prima. Ze is niet bang om zichzelf voorbij te lopen. ,,Ik loop liever nu af en toe te hard dan dat ik later spijt krijg omdat ik niet harder gewerkt heb.”

Monologen

Al deze kanten van de powervrouw gaat het publiek tijdens de shows terugzien, onder meer via monologen. ,,Ik heb die geschreven alsof niemand ze ooit zou horen of lezen. Dat maakt het enorm persoonlijk. Sommige dingen wisten zelfs mijn ouders niet. Zoals die keer dat ik bewust de laatste trein terug naar huis vanuit Utrecht miste. Dat omdat ik nog niet naar huis wilde, maar ik wilde ook niet logeren bij vrienden. Mijn ouders wilde ik niet bellen, want dan zouden ze bezorgd worden. Dus ik zwierf maar rond.”

Hoewel het podium voor haar voelt als een veilige plek, krijgt ook Lakshmi wel eens haatreacties. ,,Ik vind het heel naar dat mensen je zomaar voor van alles uitmaken op social media. Als ik dan ga kijken wat voor mensen het zijn, dan zie ik een oudere vrouw die op de foto staat met haar kleinkinderen. Ik denk dan ‘hoe dan?’ Mijn oma zou mensen echt geen haat gaan sturen via Facebook.”

Voor Lakshmi zijn de positieve reacties echter in de meerderheid. Zo kreeg ze na try outs van het publiek te horen dat haar show goed is ‘omdat het anders is’. Het is geen standaard theatershow. Complimentjes zijn voor Lakshmi echter moeilijk aan te horen. ,,Als iemand zegt dat ik goed gezongen heb dan denk ik ‘het minste dat ik als zangeres kan doen is goed zingen’.” Dat ze een prettig ‘interview-slachtoffer’ voor Metro was, neemt ze gelukkig voor lief.

TV-avontuur

Na De Wereld Draait Door en De Slimste Mens zou Lakshmi een nieuw tv-avontuur wel zien zitten. Als ze voor Metro moet kiezen tussen Expeditie Robinson en Wie Is de Mol, dan kiest ze direct voor de laatste. ,,Ik zou zeker weten de mol willen zijn en ben dan volgens mij heel goed. Mensen verwachten dat niet van mij. Het lijkt me geweldig om voor een keer te kunnen liegen en bedriegen”, grijnst ze. Voor Expeditie Robinson is ze niet in de wieg gelegd. ,,Ik zou echt niet op zo’n Duivelseiland kunnen zitten. Ik kan simpelweg niet stilzitten en als je daar de hele dag alleen bent is de verveling al snel een probleem. Daarnaast eet ik geen vlees dus waarschijnlijk zou ik alle krabbetjes die ze vangen weer vrijlaten. Dat vind ik zielig.”

Meet & greet

