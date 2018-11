Kylie Minogue blinkt uit in alles in AFAS Live

Het is alweer ruim zeven jaar geleden dat Kylie Minogue in Nederland op de planken stond, maar ze maakte haar jarenlange afwezigheid donderdagavond ruimschoots goed in AFAS Live.

De reden dat Kylie Minogue haar Nederlandse fans de laatste jaren links heeft laten liggen, is omdat het een schijnbaar slinkende groep mensen is. Na een concert in Ahoy zou ze in 2011 een grootse show in het Gelredome geven, maar wegens tegenvallende kaartverkoop werd die verplaatst naar de aanzienlijk kleinere HMH, die tegenwoordig AFAS Live wordt genoemd. De Australische zangeres slaagt er in 2018 wederom niet in om haar concert uit te verkopen. Het mag de pret niet drukken, want de mensen die er wel zijn, zien Kylie in topvorm.

Haar opkomst is relatief bescheiden, zeker in vergelijking met andere zangeressen van haar status. Tijdens deze Golden Tour krijgen fans dan ook geen imponerende stadionshow voorgeschoteld, maar eerder een kleurrijke musicalvoorstelling met veel choreografie en kostuumwisselingen. Er wordt een roadtrip van Nashville naar New York uitgebeeld. Zo zijn er dansende cowboys te zien, een dansende motorbende en dansende Studio 54-bezoekers (dat klinkt misschien als een pleonasme, maar er werd heus niet alleen gedanst in die legendarische discotheek).

Verkleedpartij

Na het titelnummer van haar recente album Golden barst het feest pas echt goed los met de Kylie-classics ‘Better The Devil You Know’ en ‘In Your Eyes’. Ze draagt een blauwe jurk, die na ‘A Lifetime To Repair’ wordt verruild voor een wit mantelpakje. Haar aangename stemgeluid komt vooral goed tot z’n recht in een broeierige versie van ‘Confide In Me’, waarna ze een fan a capella toezingt met ‘Where The Wild Roses Grow’. In successie volgen de onweerstaanbare zeroeshits ‘Wow’, ‘Can’t Get You Out Of My Head’, ‘Slow’ en ‘Kids’, terwijl Minogue in de tussentijd weer de coulissen induikt voor een verkleedpartij en terugkeert als stoere bikerbabe.

De nieuwe songs van Minogue, die uitgebreid aan bod komen in deze krap twee uur durende show, hebben allemaal een countrysfeertje en zijn zeer geschikt voor een cursus linedancen. Prima, al gaat het wel ten koste van veel betere nummers als ‘I Believe In You’, ‘Hand On Your Heart’ en ‘Red Blooded Woman’. Toch worden fans van het eerste uur ruimschoots tevredengesteld met meezingers als ‘Especially For You’, ‘I Should Be So Lucky’ en natuurlijk ‘The Loco-Motion’. Kylie Minogue blinkt uit in alles wat ze op het podium doet. Des te opvallender dat de zaal niet tot de nok toe gevuld is. Tegelijkertijd, om één van haar eigen hits te citeren: ‘It wouldn’t change a thing!’