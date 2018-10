K-Pop krijgt steeds meer voet aan de grond

Aziatische muziek heeft nooit echt voet aan de grond gekregen bij een westers publiek, in tegenstelling tot bepaalde Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse of Caribische muziekstijlen. Er waren hooguit incidentele hits als ‘Anak’ van de Filippijnse artiest Freddie Aguilar, ‘Ue O Muite Arukō’ van de Japanse zanger Kyū Sakamoto (beter bekend onder de politiek incorrecte titel ‘Sukiyaki’) en ‘Mundian To Bach Ke’ van Panjabi MC, een Brit van Indiase afkomst. ‘Gangnam Style’ van Psy was in 2012 de eerste Koreaanse wereldhit, al stond de meidengroep Wonder Girls twee jaar eerder al in de Amerikaanse hitlijst genoteerd met ‘Nobody’. De explosieve groei van K-pop buiten de eigen landsgrenzen start rond de eeuwwisseling, wanneer boyband H.O.T. en zangeres BoA grote sterren worden in buurlanden Japan en China.

K-pop is niet één genre, maar eerder een verzamelnaam voor meerdere stijlen, net zoals je Doe Maar, De Dijk en Bløf tot nederpop zou kunnen scharen. BTS is op dit moment de meest geliefde K-pop-act. Het concert dat de jongensgroep op 13 oktober in de Ziggo Dome geeft, was in een zucht uitverkocht. De populariteit van BTS is zó groot dat er op 2 oktober een boek verschenen is bij Uitgeverij Q, getiteld BTS: Het Verhaal Van Bangtan. Uitgever Bart Wessels kende de groep niet voor hij het manuscript aangeboden kreeg, maar was onder de indruk van de prestaties van BTS. „Na wat rondvragen, bleek mijn eigen nichtje van twaalf ook een groot fan. Hier gebeurt wel iets, dacht ik. Het is voor K-pop altijd moeilijk geweest om wereldwijd te scoren. En nu gebeurt dat met BTS op een ongekende schaal.”

Enorme hype

Platenzaak Fame, in de kelder van de Media Markt vlak bij Amsterdam Centraal, organiseerde begin september een meeting voor K-pop-fans. „We hadden in één dag een omzet gedraaid van bijna drie weken”, vertelt Jeroen de Ruiter, verantwoordelijk voor de inkoop bij Fame. „Er stond een rij tot buiten!” Hij heeft zes meter winkelruimte ingericht voor K-pop. „Het is één van de grootste hypes die ik ooit meegemaakt heb in de 28 jaar dat ik dit werk doe. Vroeger verkocht je van een nieuwe U2 duizend cd’s in twee dagen, maar dat waren de hoogtijdagen van de cd’s. Met Buena Vista Social Club eind jaren 90 idem. Sindsdien heb ik dat nooit meer meegemaakt.” Volgens De Ruiter liegen de verkoopcijfers er niet om. „K-pop beslaat zeventien procent van onze muziekomzet. Bij pop/rock is dat 40 tot 45 procent. K-pop zit qua verkoop op het niveau van oude soul, waarvan we ook veel hebben.”

Overigens zijn dat enkel geïmporteerde cd’s die verder niet of amper in Nederland verkocht worden. „De distributie is het grootste probleem”, zegt De Ruiter over de langzame opkomst van K-pop in Europa. „Sinds 1999 ben ik al bezig om K-pop te krijgen, maar het wordt niet geëxporteerd.” Kenner Natasja van Knippenberg (26) is al tien jaar liefhebber van K-pop, sinds ze de videoclip ‘Balloons’ van DBSK zag. Zij bestelt haar cd’s online, vaak rechtstreeks uit Azië. „Het is verschrikkelijk duur”, zegt ze lachend. „Je wil toch die cd’s hebben, al is het alleen vanwege het fotoboekje of omdat er drie verschillende versies van zijn. Soms verkopen ze hetzelfde album nog een keer met nieuwe foto’s of een kalender.”

Mannen met eyeliner

Naast marketingdeskundige voor de Koreaanse elektronicagigant Samsung is Van Knippenberg medeoprichter van Stichting Promotie Koreaanse Cultuur, dat jaarlijks het evenement Hallyucon organiseert. Ze raakte door middel van de muziek gefascineerd door de Koreaanse cultuur. Niet iedereen begrijpt haar voorliefde voor K-pop en BTS is vaak het mikpunt van spot. „Mensen vinden het raar. Ik hoor soms de meest idiote opmerkingen. Meestal: ‘Wie zijn die homo’s?’” Volgens haar spreekt de K-pop-lifestyle juist zoveel jonge vrouwen aan omdat deze wars is van seksisme en machogedrag. „De manier waarop wij naar mannen kijken in het westen is heel beperkt: brede schouders en veel borsthaar. Dat hoeft niet! Je kunt ook mannelijk zijn met eyeliner.”

De Ruiter vermoedt dat K-pop geen kortstondige rage is, maar een fenomeen dat zijn echte doorbraak nog moet meemaken. „Ik heb het idee dat we pas aan het begin staan. Best wel heel erg in het begin, als ik zie hoe de vraag en omzet zich ontwikkelen. Elke week worden er weer meer K-pop-cd’s verkocht dan de week ervoor. Ik denk dat Nederland bij de show van BTS in de Ziggo Dome pas écht wakker geschud wordt.” Van Knippenberg vreest dat het langer zal duren. „De echte doorbraak komt pas als westerse mensen zien dat Aziaten óók cool kunnen zijn. Er heerst nu een soort van afkeer, gevoed door het stereotype dat Aziaten niet hip en happening zijn.”

Hallyucon wordt gehouden op 27 oktober in het Evoluon in Eindhoven.