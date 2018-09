Het America’s Got Talent-avontuur is voorbij voor Glennis Grace, maar nu begint het echte werk voor haar in de VS. Wat zijn voor haar de slimste stappen om het aan de andere kant van de oceaan te gaan maken?

Tjeerd Oosterhuis haalt de bekendste uitspraak van Johan Cruijff van stal. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zegt hij over het feit dat Glennis Grace de finale van America’s Got Talent niet heeft gewonnen. „De winnaar zit aan een contract vast en Glennis kan nu met iedereen in zee”, aldus de producer en musical director van de zangeres rond Ladies of Soul en Whitney, a tribute by Glennis Grace.

Oosterhuis verwacht dat er al genoeg mensen zijn die plannen hebben met Grace. „Ze heeft in ieder geval al een Amerikaans management, dat is heel positief. Glennis is ontzettend ver gekomen, waardoor ze vijf keer heeft kunnen laten zien wat ze in haar mars heeft. Miljoenen mensen hebben gezien wat ze kan en vinden dat te gek. Je doet alleen aan zo’n show mee als het iets voor je kan betekenen en dankzij die finaleplek is dat zeker het geval. Ze heeft in Amerika nu veel meer mogelijkheden dan voor het begin van America’s Got Talent. Glennis heeft zich helemaal in de kijker gespeeld.”

Spotify

Maar wat zijn die mogelijkheden? Een nummer 1-hit scoren is allang geen doel meer voor de meeste artiesten, zegt radio-dj Rick van Velthuysen. „Zangers en zangeressen willen het vandaag de dag vooral goed doen op Spotify en YouTube. Maar optredens zijn nog belangrijker. Het gaat om zo veel mogelijk toeren en shows neerzetten. Misschien dat ze in Las Vegas, waar America’s Got Talent plaatsvond, nog een flink aantal concerten kan geven. Want ze moet haar status nu wel zo goed mogelijk verzilveren, natuurlijk. Miljoenen Amerikanen vinden haar geweldig. Dat zit wel goed.”

Amerikanen houden van Whitney Houston, dus de kans is groot dat Grace in de Verenigde Staten bijvoorbeeld een Whitney tribute-tour neerzet. Begin volgende maand staat ze met die show twee keer in een uitverkochte AFAS Live. Oosterhuis: „Die kaarten waren vóór haar deelname aan America’s Got Talent al allemaal verkocht, dus er is gewoon een enorme vraag naar. Dat kan ook in het buitenland het geval zijn. Het is voor haar het best als ze zo veel mogelijk over de grens gaat optreden. Niet alleen in Amerika, maar ook in Europa.”

Rip-off

Van Velthuysen hoopt dat Grace snel nieuw eigen werk uitbrengt. „Anders wordt ze alleen gezien als een rip-off van Whitney, dat zou ik heel erg zonde vinden. Ze heeft heel veel talent en kwaliteit en dat moet ze wat mij betreft heel erg ‘eigen’ maken. Ik weet zeker dat ze dat in Amerika kunnen waarderen.”

Zien we eigen Glennis Grace nog wel in Nederland op het podium, buiten de Whitney-tribute en de optredens met Ladies of Soul? Van Velthuysen denkt dat ze haar afkomst nooit zal verloochenen. Al zal het best een beetje steken dat er in Nederland ook een groep was die behoorlijk negatief over haar was en is. Tot grote irritatie van de radio-dj die vanaf januari op Radio 2 te horen is. „We moeten toch hartstikke trots zijn op wat Glennis Grace heeft laten zien de afgelopen maanden? We moeten in Nederland echt oppassen dat we geen land met alleen maar azijnzeikers worden. Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor haar heel ongemakkelijk voelt als mensen uit haar eigen land haar afzeiken. Desondanks zal ze Nederland nooit terzijde schuiven.”

Ook Oosterhuis weet zeker dat Grace met grote regelmaat in Nederland te bewonderen zal zijn. „Al zal ze misschien minder snel op een marktplein gaan zingen. Hoewel ze zich daar absoluut niet te groot voor voelt hoor, integendeel. Maar als je de keuze hebt tussen een mooie tour in het buitenland en een optreden bij een winkelcentrum is de keuze natuurlijk makkelijk gemaakt. In Nederland moet ze nu vooral voor de grote en mooie shows gaan. Want het avontuur met America’s Got Talent is natuurlijk ook heel goed geweest voor haar basis in Nederland. Sommige mensen kenden haar nog helemaal niet en die hebben nu gezien wat ze kan. En de mensen die haar wel al een beetje kenden, hebben haar nu nog beter leren kennen. En alles wat ze vanaf nu in het buitenland kan gaan doen moet ze als bonus zien. Ik denk dat er heel veel verschillende dingen voor haar in het verschiet liggen. Wellicht zit er wel een prachtig duet in met een oude Amerikaanse soulzanger ofzo. Dat soort dingen zijn toch geweldig?”