Top 40 bereid tot nemen juridische stappen tegen 538

Maar liefst drie jaar op rij waren ze te zien in Nederland en vorige week brachten ze eindelijk weer een nieuw nummer uit: Mumford & Sons. Wie vorig jaar op Lowlands, in 2016 in Ziggo Dome of in 2015 in het Goffertpark heeft staan genieten van de vier Britten, heeft vrijdag in Londen pas écht iets gemist. De folkband gaf namelijk een verrassingsoptreden in de stad.

Met uitzicht op de Thames speelden de heren in een klein half uur vijf nummers, waaronder het nieuwe 'Guiding Light'. Voor 150 fans was het optreden geen verrassing, zij waren via een maillijst uitgenodigd voor het unieke moment. De rest van de toeschouwers bestond uit mensen die toevallig langs kwamen lopen. Fans die er helaas niet bij konden zijn, konden meegenieten via een livestream op YouTube. Heb jij het optreden überhaupt gemist? Dan kun je hieronder nog even nagenieten.

