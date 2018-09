Metallica keert terug naar Nederland

Een belangrijke dag voor muziekfans: grootheid Metallica heeft maandag een nieuwe tour aangekondigd. En daarmee doet de band Nederland aan!

Vijftien jaar geleden

De laatste keer dat Metallica in de Johan Cruijff ArenA speelde is alweer vijftien jaar geleden, dat was namelijk in 2004. Vorig jaar stond de band nog twee dagen in de Ziggodome. Dit optreden wordt het 28ste in Nederland. Met de tour lijken festivals in de zomer van 2019 echter uitgesloten.

Metallica tijdens een optreden eerder dit jaar / ANP

Het optreden zal op 11 juni 2019 plaatsvinden in de ArenA in Amsterdam en de kaartverkoop start op 28 september om 10.00 uur. Mocht je naast de kaarten grijpen, is er nog een herkansing: Metallica treedt een paar dagen later, op 16 juni, op in Brussel.