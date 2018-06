Alan Walker was niet van plan een ster te worden

‘Faded’ was een klapper van een hit en bereikte in 2016 de tweede plek in de hitlijsten. Het housenummer staat al twee edities in de Top 2000 genoteerd, met een flinke opwaartse verschuiving in de lijst van verleden jaar. Het geeft aan hoe diep ‘Faded’ in het collectieve muziekgeheugen verankerd ligt. Vooralsnog heeft de in Noorwegen opgegroeide muzikant Alan Walker zijn eerste succes in Nederland niet weten te overtreffen, maar in eigen land was ‘Faded’ zijn eerste van vijf nummer 1-hits. Behoorlijk indrukwekkend, zeker als je bedenkt dat de pas 20-jarige producer een paar jaar geleden nog geen toekomst in de muziekindustrie voor zich zag.

„Het was eigenlijk pas toen ik ‘Faded’ had gemaakt, dat ik erachter kwam hoe gepassioneerd ik ben over het maken van muziek”, vertelt Walker, die tijdens zijn gesprek het masker dat hij altijd voor zijn mond draagt laat zakken. „Ik was al jaren bezig met muziek maken, maar het duurde even voor ik wist hoe ik mijn emoties in mijn melodieën kon verwerken.” ‘Faded’ begon als een instrumentale track, getiteld ‘Fade’. Walker zette het liedje een week voor zijn zeventiende verjaardag online, wat leidde tot zijn eerste platendeal. Een Noorse platenbaas overtuigde Walker ervan een vocale versie op te nemen met landgenoot Iselin Solheim. Een hit was geboren.

Kopzorgen

Het onverwachte succes overrompelde de tiener. „Toen de track plotseling viral ging, kwam dat als een grote verrassing voor mij en mijn familie. Ze wisten wel dat ik met muziek bezig was, maar ze hadden er geen idee van dat het zó groot kon worden. Ik weet nog dat ik naar mijn vader toeging met de vraag of hij zijn kriebel onder een platencontract wilde zetten, want ik was zelf nog minderjarig.” Opeens hadden Walkers Britse vader en Noorse moeder er nieuwe kopzorgen bij. „Het was wel even wennen voor mijn ouders. Mijn leven veranderde door de muziek die ik maakte. De opvolgers van die single deden het ook goed, dus heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt.”

Met een gigantische wereldhit op zijn naam, die 1,7 miljard views op YouTube bijeen gesprokkeld heeft, wisten ineens grootheden als Bruno Mars, Miley Cyrus, Kygo en Sia wie Alan Walker was. De Noor blijft er nuchter onder. „Mijn vader, moeder en zus steunen me enorm met alles wat ik doe en ik probeer ze zoveel mogelijk bij mijn besluitvorming te betrekken. Ze doen hun uiterste best om alles te begrijpen, maar er is waarschijnlijk nog een hoop in de muziekindustrie waar ze niks van af weten.” Hij is zich bewust van de valkuilen die succes met zich meebrengt. „Er zijn altijd wel mensen die ergens een graantje van willen meepikken zonder dat ze dat verdiend hebben. Mijn team houdt wat dat betreft een oogje in het zeil en zorgt voor stabiliteit en structuur.”

Debuutalbum

Walker hoopt dat het niet lang meer duurt voor zijn debuutplaat verschijnt. „Ik heb het er al een tijdje over om een album te maken. Zeer waarschijnlijk komt ie nog dit jaar uit, maar ik weet niet honderd procent zeker of het mogelijk is. De reden daarvoor is dat ik het te druk heb. Er is een aantal nummers waar ik heel blij mee ben en er komen heel binnenkort nog twee singles aan. Mogelijk zet ik die bij elkaar op een EP. Als ik er dan nog wat onuitgebrachte nummers bijzet, heb ik voldoende materiaal voor een album.”

Of er nu wel of geen plaat verschijnt voor de jaarwisseling, Walker luidt 2018 in elk geval feestelijk uit met zijn eigen show in Paradiso. Hopelijk met zijn maatjes. „Dit keer hoop ik meer vrienden mee te kunnen nemen op tournee, maar mijn familie staat op de eerste plaats. Toch zou ik het fijn vinden om mijn vrienden meer te zien, al is dat onmogelijk als ik bijvoorbeeld door Azië reis. Tijdens mijn tournees in Europa kan het gelukkig wel en dat is altijd dolle pret.” Voor het zover is, staat Walker nog op het Amsterdam Dance Event. „Het wordt mijn derde keer. Ik ben er nog niet zeker van wat we gaan doen, maar er staat zeker iets in de planning.”