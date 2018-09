Fotograaf Jimmy Nelson neemt je mee op virtuele reis

Van rendierherders in Siberië, de Laylap in Bhutan, de jungle in de Amazone en de Mundaristam in het geïsoleerde Zuid-Soedan: met zijn nieuwe boek Homage to Humanity neemt fotograaf Jimmy Nelson je mee op een bijzondere reis. En met behulp van een speciale app en VR-bril kan jij virtueel mee reizen.

Drie jaar lang trok Jimmy opnieuw de wereld rond en fotografeerde hij unieke inheemse culturen in veraf gelegen streken.

Sinds 2010 reist de Nederlands-Britse fotograaf de gehele wereld over op zoek naar de meest fascinerende plekken ter wereld om inheemse volkeren te fotograferen. In 2013 publiceerde hij zijn eerste boek Before They Pass Away, waarmee hij meer bewustzijn wilde creëren voor deze prachtige culturen in vervulling kwam.

Internationale dag van de vrede

Op 21 september, de internationale dag van de vrede publiceert hij zijn tweede boek. Door zijn reizen ontdekt Jimmy dat er een grote nederigheid bestaat in hoe rijkdom wordt gedefinieerd door de mensen die hij heeft ontmoet. In de Westerse maatschappij wordt vaak gestreefd naar materiële bezittingen. Veel van de volkeren die hij heeft bezocht, hebben een andere opvatting over rijkdom en welvaart.

Het is niet voor niets dat zijn boek wordt gelanceerd op de dag van de vrede. De fotograaf wil mensen laten realiseren hoe belangrijk cultuur is. Hoewel de titel van zijn eerste boek misschien doet denken dat deze mensen ook echt doodgaan, is dat niet het geval. „Ze zullen niet overlijden, maar de connectie met deze mensen gaat wel dood en daarom is deze zoektocht zo belangrijk. Het is van belang om connecties te blijven maken met elkaar.” Jimmy wil mensen meenemen op zijn reis zodat ze beter kunnen begrijpen wat hij meemaakt. „We moeten niet zo snel oordelen over elkaar.”

Foto: Jimmy Nelson

Temperaturen van -60 graden

Dit keer zijn de bijzondere culturen niet alleen gefotografeerd, maar ook gefilmd en geïnterviewd. Het bezoeken van de stammen gaat niet heel makkelijk. Het team van Jimmy Nelson is vaak weken bezig met research. Eenmaal aangekomen op de bestemming is er geen sprake van luxe hotels, de fotograaf en zijn assistent slapen vaak bij de stammen zelf. Bij de rendierherders in Sibierie kon het wel -60 graden worden. Er is er bijna altijd een taalbarriére, maar deze doorbreekt de fotograaf om te communiceren als Mister Bean. „De beste manier om mensen te begrijpen is om te communiceren zonder woorden. Overal ter wereld lachen, kijken en voelen mensen mee met Mister Bean. Hij communiceert zonder woorden, maar hij is heel open en kwetsbaar. Wij doen dat veel te weinig omdat we bang zijn.”

Foto's komen tot leven

Extra speciaal aan het boek is de toegang tot video’s. Door de companion app komen de foto’s in het boek ook echt tot leven. Wij konden de app al testen en met behulp van een VR-bril kun je zelf ervaren hoe het is om met je voeten in een rivier in Afrika te staan of op een bergtop in Mongolië. Zo krijg je echt even het gevoel alsof je zelf weg bent en op reis bent.