‘Dit hebben wij ook nog nooit meegemaakt’

Dat de ene luchtvaartmaatschappij de andere niet is, weten we inmiddels allemaal. Bij de ene zit je als een sardientje in een blik en word je genegeerd bij de andere heb je precies genoeg beenruimte én word je ook nog eens overladen met snacks, drankjes en vriendelijkheid.

De website Airhelp.com zet ieder jaar de beste en de slechtste airlines op een rij op basis van het aantal vertragingen, de service aan boord én de afhandeling van klachten. Dit jaar kwam

Top en flop

Qatar Airways als beste uit de bus en eindigde WOW Air uit IJsland op de 72ste en tevens laatste plaats. Met name de klachtafhandeling is volgens Airhelp om te huilen; ze krijgen een 1,7 voor deze service.

Omdat het toch altijd leuker is om echte ervaringen te lezen in plaats van cijfers en getallen, vroegen wij een aantal willekeurige Nederlanders naar hun slechte ervaringen in de lucht en op ’s werelds luchthavens. Lees en huiver maar mee.

Genegeerd door personeel

Leon: ,,Ik vlieg per definitie NOOIT meer met Aeroflot. Ik vloog van Moskou naar Seoul. Aan de balie gevraagd of ik een upgrade mocht kopen. Kopen hè? Let op. Maar dat kon niet, want de vlucht was vol. Ik het vliegtuig in: bijna niemand. Misschien 50 man in een Boeing. Dus ik vroeg of ik toch exit-row mocht zitten met mijn 1.95. Mocht niet, maar ben er toch gaan zitten. De politie is erbij gehaald omdat zij per se niet wilde dat ik daar ging zitten. Vervolgens kreeg ik nooit meer iets te eten of te drinken omdat ze mij te recalcitrant vonden.”

Paniek door stewardess

Emma: ,,Toen ik een jaar of 8 was vloog ik van Manilla naar Amsterdam. Vlak ervoor vloog ik voor het eerst en vond het geweldig. Helaas kregen we enorme last van turbulentie onderweg en dat was nogal eng. Als bang kind vroeg ik aan de stewardess of alles goed kwam, en toen zei ze rustig dat er niets aan de hand was zolang zij nog gewoon rondliep. Vervolgens werd er omgeroepen dat alle stewardessen ook moesten gaan zitten…”

Niet zo wowie

Caroline: ,,Met WoW air zou ik begin dit jaar naar Amerika vliegen. We moesten allemaal uitstappen omdat er `iets met de motor` was. Eenmaal weer bij de gate werd omgeroepen dat de vlucht werd gecanceld. Maar er was verder geen personeel van WoW om ons te begeleiden; we moesten onze mail maar in de gaten houden. We zouden daarin 3 keuzes krijgen: omboeken, wachten op volgende vlucht of alles cancelen. Er kwam bij mij geen mail binnen. Rondvragend kwam ik er via Swissport dan eindelijk achter: 'Nee, er is geen vervangende vlucht via een andere maatschappij. Nee, morgen vliegt er ook niets van WoW. Nee, we weten niet of er overmorgen wel plek is.' Ik kon wel een hotelovernachting krijgen maar dan verviel mijn recht op cancelen. De hele middag gewacht op mijn bagage om vervolgens weer naar huis te gaan...Nooit in Amerika aangekomen!'

Poep(v)lucht

Larissa: ,,De vlucht naar Tenerife tijdens onze eerste ‘babymoon’ liep niet helemaal als gepland. Mijn reuk was door de zwangerschap extra goed en dus kon ik de verschoning van de meneer met stoma op de rij voor me extra goed ruiken. De meneer in kwestie kon er niks aan doen, maar zijn stoma was vol en hij kon met z’n rolstoel niet de wc in. Resulteerde er wel in dat ik naar de achterkant van het vliegtuig ben gerend om te zorgen dat ik niet hoefde te kotsen.”

Doktersadvies genegeerd

Anita: ,,Door een spoedziekenhuisopname hadden mijn man en ik een andere terugvlucht vanaf ons vakantieadres dan gepland. De dokter had geadviseerd dat ik op de terugreis mijn been omhoog op de schoot van mijn man zou leggen, maar we bleken niet naast elkaar te zitten. Toen ik dit voorlegde aan het cabinepersoneel, antwoordde de stewardess dat ze mij niet met iemand kon ruilen omdat ze al vertraagd waren. Het medisch advies werd dus gewoon genegeerd.”

‘Dit hebben wij ook nog nooit meegemaakt’

Stephanie: ,,Ons vliegtuig uit Hong Kong moest een kwartier na het opstijgen omkeren vanwege een 'technisch probleem'. Cabinepersoneel was 'm zichtbaar aan het knijpen en zei dingen als: ‘dit heb ik in 20 jaar vliegen nog niet eerder meegemaakt’. Ondertussen kregen we geen informatie, maar hebben we wel nog twee uur rondjes gecirkeld om brandstof te lozen. Dat was niet echt een ontspannen ervaring. Eenmaal geland werden we na een paar uur later op een vervangende vlucht gezet, maar eenmaal aan boord bleek ook dat vliegtuig kapot. Uiteindelijk was het derde vliegtuig wel goed, en met een omweg via Londen en 24 uur vertraging kwamen we alsnog aan in Amsterdam.”

Vergeten te tanken

Evelien: ,,Tijdens een binnenlandse vlucht in India kregen we te horen dat ze vergeten waren de brandstof bij te vullen, dus ze wisten niet zeker of we de eindbestemming gingen halen. Paniek alom, voornamelijk bij een groot gedeelte van de crew. Ze besloten uiteindelijk maar weer terug te vliegen naar waar we vandaag kwamen. Voor me zat een man die helemaal in paniek was. De steward wist hier wel raad mee: ‘sir, it's always better landing than crashing...’ de paniek werd er niet minder om bij deze man!”

Bezet

Sandra: ,,Tijdens een landing moest ons vliegtuig weer gas geven en doorvliegen, want er stond nog een vliegtuig op de landingsbaan....”

En maar wachten

Jonne: ,,Ik vloog met een collega naar Sri Lanka toen de motor volledig afgebroken was en er omgeroepen werd dat er 'wat technische problemen' waren. Na het landen zaten we vervolgens ruim 10 uur in een kale gang zonder stoel op de grond terwijl ze probeerden om een ander vliegtuig te regelen. Of de motor er weer aan te plakken met ductape, who knows? Er werd in elk geval niets gecommuniceerd. Uiteindelijk hebben we na 10 uur zelf een andere vlucht geregeld via een veel luxere maatschappij. Waarop de onvriendelijke man van de eerste maatschappij ons nariep dat we die vlucht lekker toch niet gingen halen...”

Hoedan?

Sigrid: ,,Vanuit New York zat ik in een vliegtuig vol orthodox-joodse mannen (zeg driekwart van het toestel), die weigerden naar de stewardessen te luisteren en te gaan zitten. Ook wilden ze überhaupt niet naast mij, een vrouw, gaan zitten, waardoor mijn buurman van New York City tot aan Amsterdam in het gangpad heeft gestaan. De maaltijden kwamen 3 uur later dan gepland, omdat de koosjere maaltijden voor gingen. Tot overmaat van ramp liepen ook nog vertraging op omdat al die hoeden niet in de bovenvakken pasten.”