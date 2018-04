Roadtrip door de VS? Sla vooral LA niet over!

Los Angeles is een stad die je niet moet overslaan tijdens je roadtrip in Amerika. Want de stad heeft best veel te bieden als je iets verder kijkt dan je neus lang is. Metro’s Daisy was in LA. Met jou deelt ze haar reisverhaal over de stad.

Tegenvaller

Los Angeles: de stad heeft een behoorlijk glorieus imago, maar valt voor velen in het echt toch behoorlijk tegen. Ik ben hier zelf een aantal jaar geleden een dikke week geweest. Ik was toen een jaar of 21, ging met mijn beste vriendinnetje en moest heel eerlijk bekennen dat ook ik de 'City of Angels' nogal een tegenvaller vond.

De stad heeft geen buitengewoon prachtige architectuur, Hollywood Boulevard heeft lang niet de allure die het in films en bij de Oscar-uitreikingen uitstraalt en al die acteurs en actrices op straat die naar werk zoeken zijn in het echt simpelweg gewoon een beetje zielig. En ik ben écht lang niet de enige die gedesillusioneerd was nadat ze Los Angeles eindelijk in het echt bekeken had.

Toch moest ik de stad nog een kans geven, vond ik zelf toen ik met een goede vriendin een roadtrip door Californië maakte. En wat blijkt: er is best veel leuks te doen in en rondom de enorm drukke stad als je iets verder zoekt dan de 'bekende plekjes'.

Hotels om van te smullen: maar niet voor ons

Na een lange tocht uit San Francisco komen we aan in Los Angeles. Omdat wij net in een weekend kwamen waarin er een enorme sportactiviteit aan de gang was in de stad, zitten wij in een keurig motel net buiten Los Angeles: Motel 6 Los Angeles – El Monte. De rest van alle hotels is namelijk uitverkocht of onbetaalbaar. Als je een auto hebt gehuurd is het sowieso een slim idee om in een motel te slapen en gewoon een goedkope Uber naar de stad te nemen. Helemaal als je, zoals wij, van plan bent om veel in de buitenwijken van Los Angeles te doen.

Andere hotels waar ons hartje veel sneller van gaat kloppen: The Kinney bij Venice Beach en het gloednieuwe Carlyle Inn, waar het zwart en wit niet te ontlopen is. Maar zoals gezegd was A: zo’n beetje alles uitverkocht, en B: alles behoorlijk aan de prijs. Ach, dan is een motelletje op zijn tijd ook prima.

Shop till you drop

Ben jij van het winkelen en ga je dan he-le-maal voor goedkope merkkleding en outlet stores? Dan heb ik de gouden tip voor je: ga naar Citadel Outlets. Echt, dit is de tweede keer dat ik in Los Angeles op bezoek ging bij deze outlet mall en het is fan-tas-tisch. Mijn personal trainer zou trots op mij zijn, want hier loop je aan het eind van de dag met zoveel tassen aan je arm rondjes naar de laatste shop, dat een kettlebell er niets bij is. De vangst? Pff, onder andere een Michael Kors-tas van omgerekend net aan 100 euro en een bak aan make-up van MAC voor nog geen 25 euro. That makes a girl smile… 100 Citadel Dr, Commerce, CA 90040

Venice, Morphe en shoppen bij Universal

Wie verder naar de normale winkels wil, kan haar lol op bij de Third Street Promenade in Santa Monica. Hier vind je bijvoorbeeld filialen van Victoria’s Secret en een Apple Store. De iets specialere (vintage) winkels en winkels met kleine cadeautjes vind je bij Venice Beach en natuurlijk moet je even langs Rodeo Drive, waar je waarschijnlijk niks leuks gaat kopen aangezien de ‘normale sterveling’ hier niets kan betalen (of de rest van de vakantie bankroet is).

Oók leuk is trouwens het winkelcentrum dat je doorloopt als je naar Universal Studios gaat, de Universal City Walk. Hier lijkt het stiekem net alsof je door Las Vegas loopt en er zitten best wat fijne winkels voor een paar party-outfits. Oh en voor make-up liefhebbers: breng een bezoekje aan de Morphe store in Los Angeles. Je vindt hier steengoede make-up tools voor een zacht prijsje, oogschaduwpaletten met een pigment waar je u tegen zegt en liquid lipsticks van Jeffree Star (die vind je niet zo makkelijk in ons thuisland). Adres: 3424 W Magnolia Blvd, Burbank, CA 91505.

What to do?

Over die Universal Studios gesproken: dat is dus waar wij op een zaterdag besloten naar toe te gaan. Het pretpark lijkt misschien alleen leuk voor kinderen, maar niets is minder waar: Universal is écht heel erg leuk voor iedereen die fan is van films en televisie(series). En laten we eerlijk wezen: wie vindt dat nou niet leuk? Precies.

Wie binnenkomt waant zich meteen in een wondere wereld waarin je je weer even een klein kind voelt. Als allereerste lopen we (als Harry Potter-fans) natuurlijk naar het gedeelte van The Wizarding World of Harry Potter, waar we een ritje in de Hippogrief maken, door Zweinsveld wandelen en op avontuur gaan door Zweinstein.

Als een kind zo blij in The Wizarding World of Harry Potter. / Privébeeld

We kunnen je verzekeren: wie fan is van de boeken van Harry Potter en/of de films uitermate vermakelijk vond, kan hier met gemak een dik uur rondlopen en de ogen uitkijken. Al voelt het wel een beetje vreemd om met het zonnetje op je bol met je blote armen door Zweinsveld te wandelen, aangezien het in de films en boeken eigenlijk altijd miezerig tot ijskoud weer lijkt te zijn.

World Famous Studio Tour

Iets anders in het park waar wij megafan van waren was de World Famous Studio Tour. Dit moet je écht niet overslaan als je een bezoek brengt aan Universal Studios, want als volwassene is dit eigenlijk waar je echt plezier aan beleeft.

Zo rijd je door de straten waar Spiderman en Desperate Housewives zijn opgenomen, zie je de wrakstukken uit War of the Worlds en de auto’s uit Need for Speed allemaal voorbij komen. En dat is maar een fractie van alle decorstukken en dergelijke die je uit talloze films en series herkent. De tour duurt lang, maar dat maakt niets uit. Het is het méér dan waard.

Hollywood Sign met kans op een boete

Wie in Los Angeles is moet trouwens natuurlijk ook het Hollywood Sign bezichtigen. Er zijn talloze plekken waar je dat kunt doen, maar de allerbeste plek die wij konden vinden is er eentje die we stiekem wel met jullie delen, maar op eigen risico: 3204 Canyon Lake Drive.

Hét plekje om het Hollywood Sign te bewonderen, met kans op een boete. / Privébeeld

Je komt dan bij een parkje met prachtig uitzicht op het sign, maar je moet wel zo brutaal zijn om ‘not parking’-signs te negeren. Wat je trouwens lang niet alleen doet hoor: er staan rijen met auto’s van mensen die het er ook op wagen en dan heb je wel een perfect plekje voor die Instagramwaardige foto. Maarre, daarna wel meteen weer wegwezen en neem het risico op een boete met de koop toe.

En dan heb je honger

Ja, duh! Er moet ook gegeten worden wanneer je in Los Angeles bent. Gelukkig is er, zijn er best een aantal hippe eettenten te vinden die de moeite waard zijn. Wij hadden als favorieten:

The Hungry Cat

Hier eet je vis en drink je cocktails. Het zit in een zijstraatje en heeft ook een gezellig terras. Wij gingen voor de Pug Burger en de Tempura Fish Tacos en werden niet teleurgesteld. 1535 Vine St, Los Angeles, CA 90028

M Cafe

Voor een gezonde lunch in een leuke hotspot met knalgele stoeltjes. Hier ga je sowieso met een glimlach weer weg. 7617, 7119 Melrose Ave, West Hollywood, CA 90046

Gracias Madre

Lekker, Mexicaans voedsel. Daar stikt het sowieso van in Amerika vanwege het aangrenzende Mexico natuurlijk, maar deze plek ziet er ook nog eens heel erg leuk uit! 8905 Melrose Ave, West Hollywood, CA 90069

Sage Plant Based Bistro

Hier kom je voor het beste vegan voedsel van de stad. Menig Instagrammer gaat hier met haar ontbijtje op de foto, maar het allerbelangrijkste: het voedsel is natuurlijk ook gewoon bijzonder lekker. 1700 Sunset Blvd, Los Angeles, CA 90026

Gjelina

Goddelijke pizza's, stapelshoge sandwiches of een lekkere burger: je kunt het allemaal krijgen bij Gjelina bij Venice Beach. Gezellig en een echte hotspots voor de influencers uit de buurt. Een tikkeltje industrieel met een vleugje natuur. We love it! 1429 Abbot Kinney Blvd, Venice, CA 90291

Dus?

Conclusie: mijn mening is dat Los Angeles tal van fijne restaurantjes te bieden heeft, je jezelf er helemaal rot kunt shoppen en dingen die op het eerste gezicht wellicht een beetje kinderachtig lijken - zoals pretparken - blijken prima om je de hele dag te vermaken. Eigenlijk is de stad daarom toch best wel de moeite waard tijdens jouw roadtrip door Californië. En ik weet stiekem zeker dat ik hier waarschijnlijk ooit nog wel terug ga komen...