Isabelle bezocht 6 steden en 5 concerten in 2 weken!

Isabelle van der Vlist (25) won vorig jaar een waanzinnige wereldreis bij Qmusic. Ze bezocht zeven wereldsteden en zes concerten van de grootste sterren in twee weken tijd. Vrijdag 20 april kun je opnieuw een wereldreis winnen, maar dan wel een overtreffende trap: 9 topartiesten in 9 steden!

,,Het is het beste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik kan het niet eens navertellen eigenlijk,” zegt Isabelle, de winnaar van de Q-world tour 2017 als we haar bellen. In twee weken tijd vloog ze samen met haar beste vriendin Bibi van Amsterdam naar Tokio, Los Angeles, Costa Rica, San Francisco, Londen, Manchester en Berlijn! Ze zag optredens van Bruno Mars, Coldplay, Ed Sheeran, The Weekend en Justin Bieber en Shawn Mendes!

Wat is beste plek waar je bent geweest?

Los Angeles en San Francisco! We vlogen van Tokio naar Los Angeles en we waren uiteindelijk maar 12 uur in LA. Maar het was die dag ook nog eens mijn verjaardag en door het tijdverschil was ik iets van 32 uur lang jarig. We werden daar verrast met een helicoptervlucht en dat was letterlijk en figuurlijk echt een hoogtepunt, heel speciaal! San Francisco vond ik heel bijzonder omdat het een stad is vol met contrasten! Ik zou daar nog wel een keer heen willen. Maar de natuur van Costa Rica was ook heel mooi, het is heel groen daar! We hebben daar paardgereden en geraft, dat was ook heel gaaf. Ik kan niet kiezen haha.

Het beste verjaardagcadeau ooit: een helicoptervlucht boven LA. Foto: Isabelle van der Vlist

En wat was het meest verrassende optreden?

Bruno Mars! Ik ben best wel fan van Bruno Mars en wilde al lang een optreden van hem zien! Het publiek ging echt los! Iedereen dansten, er was vuurwerk en Bruno was heel vrolijk! Maar ik kan weer niet kiezen, want Coldplay was ook speciaal, vooral qua lichten. Iedereen kreeg een armbandje om met een lampje erin en zwaaide daarmee tijdens het concert. En The Weekend was verrassend goed live, dat had ik niet verwacht eigenlijk. Dat is ook zo leuk van deze reis je gaat naar concerten van artiesten die je normaal misschien niet zo heel snel zou zien.

Costa Rica. Foto: Isabelle van der Vlist

Was het niet zwaar al dat reizen? Heb je tips voor mensen die veel reizen?

Het leek eigenlijk net alsof wij het schema volgden van een wereldartiest. We hadden een strak tourschema: we kwamen aan in een stad, dag erna was er een concert en de volgende dag gingen we weer weg. Dat is best vermoeiend! Omdat we veel hebben gevlogen probeerden we de vluchten zo comfortabel mogelijk te maken: legging aan, nekkussentje mee en dan proberen te slapen. Aan de andere kant, je doet zoveel vette dingen daar krijg je ook energie van!

Raften in Costa Rica en daarna naar een concert van Justin Bieber! Foto: Isabelle van der Vlist

Vijf concerten in twee weken tijd, zes wereldsteden en één koffer. Heb je inpaktips?

Wij hadden het geluk dat we elkaars kleding konden lenen. Verder hebben we vooral veel shirtjes meegenomen en vestjes. Omdat we in verschillende landen met verschillende weersomstandigheden waren hebben we veel laagjes meegenomen. Omdat je de hele tijd je koffer in en uit moet pakken is het handig om overzicht te houden. Ik heb van tevoren alles in aparte zakjes gedaan. Een tasje voor sieraden, ondergoed etc. We hebben ook in elke stad nog wel gewinkeld, dus onze koffer werd voller en voller.

Coldplay in

De reis klinkt echt geweldig, maar ook best intens. Zoiets wil je nooit vergeten, hoe zorg je ervoor dat je alles toch bewust mee maakt?

Wij hadden het geluk dat er een cameraman van Q-music mee was, hij heeft een video van ons gemaakt. Zelf maakte ik vooral Instagram-stories, dat zijn meestal de leukste en spontaanste momenten. Aan het einde van de dag sloeg ik die verhalen op, zodat ik per dag een live mini-verslagje had. Ik kijk ze nog steeds terug! Verder hebben we wel geprobeerd zo min mogelijk met onze telefoon bezig te zijn, omdat je echt in het moment wilt zitten.

Nog een tip voor de mensen die morgen in de finale staan?

Ik was heel zenuwachtig! Ik was bang om te verliezen, maar ook bang om te winnen haha! Juist omdat het zoiets groots is! Probeer dus rustig te blijven! Verder is het spel anders dan vorig jaar, dus inhoudelijke tips heb ik niet echt.

De bestemmingen vn de Qworld Tour 2018. Foto: Q-music

Wil je ook kans maken op een overtreffende wereldreis-prijs waarbij je vanaf Amsterdam naar Hong Kong (Bruno Mars), Lissabon (Sam Smith), Dublin (Ed Sheeran), Keulen (Kate Perry), Santiago (Harry Styles), Dallas (Justin Timberlake), Chicago (Taylor Swift) en Melbourne (Niall Horen) gaat? Deelnemers kunnen van 26 maart tot 20 april mee doen om boardingpassen in te checken. Hoor je een hit? Check dan snel in. Mocht je nog een paar tickets nodig hebben, je kunt nog tot morgenochtend mee luisteren?