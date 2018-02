Leonardo's 'The Beach' moet drie maanden dicht

Of het nou om het boek of om de film gaat, liefhebbers van The Beach moeten het strand waarom het gaat een keer gezien hebben. Inmiddels heeft Maya Beach in Thailand, het strand dat als decor diende voor de film, een cultstatus bereikt. Zodanig dat het strand elke dag wordt overspoeld met toeristen. En dat is niet bepaald goed voor het strand.

Drie maanden dicht

Vanaf juni gaat het strand dan ook dicht zodat het wat ademruimte krijgt. Vorige zomer werd het kleine strand elke dag bezocht door zo'n vijfduizend toeristen per keer. Deze zomer gaat dat niet gebeuren. In het laagseizoen mag er geen toerist meer op het eiland komen. Dat is nog nooit gebeurd op dit Thaise strand. Wel gebeurde het al eerder dat een strand in Thailand dicht ging omdat het ecosysteem moest herstellen. In 2016 werden de eilanden Koh Thacai en Koh Phayam afgesloten voor de strandgangers.

Met deze drastische maatregel, hoopt de Thaise overheid dat het ecosysteem rondom het beroemde strand weer zal gaan herstellen. Het koraal, waarvan in totaal in Thailand al zo'n 80 procent is vernietigd, heeft van juni tot en met september om er weer bovenop te komen. Het kapot gaan van het koraal komt vooral door ankers van boten, zwemmende toeristen en plastic afval dat in de zee wordt gedumpt.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Voorgoed sluiten

Met de drie maanden hersteltijd is het helaas nog niet opgelost: volgens Thon Thamrongnawasawat, professor aan de Universiteit van Bangkok, is het 't beste om het strand voor altijd dicht te laten.

Sam Clarke organiseert boottochten in Thailand en is het eens met Thamrongnawasawat. ,,Het is een prachtige baai die je herkent uit The Beach", zegt hij tegen The Guardian. ,,Maar als je er met een enorme lading boten en hordes toeristen bent, is dat niet meer zo magisch. Ik kan het sluiten van het strand alleen maar aanmoedigen."

Het is vrij ironisch dat nou juist het strand uit The Beach dicht moet. In het boek en de film gaat de hoofdpersoon namelijk op zoek naar het perfecte strand waar nog nooit iemand is geweest. Hij komt uiteindelijk op dit strand terecht, dat in het echte leven alles behalve onaangeraakt is.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar