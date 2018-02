Laat je inpakken door veelzijdig en verrassend Iran

Zeg je Iran, dan zegt je omgeving misschien wel: “Wat moet je daar nou?” Gelukkig zetten steeds meer reizigers het land op hun verlanglijstje. En terecht, met zijn rijke historie, indrukwekkende architectuur, uitgestrekte vlaktes en lieve mensen is Iran een magische bestemming.

Iran ligt in het Midden-Oosten en is een land met ruim 80 miljoen inwoners, grenzend aan onder meer Turkije, Irak, Afghanistan en Pakistan. Het bezoeken van de grensgebieden met die laatste drie landen wordt afgeraden, de rest van het land is hartstikke veilig.

Winkel in Esfahan

Het is moeilijk om een reis naar Iran te vatten in slechts woorden en beelden. Hoe cheesy het ook mag klinken: het is vooral een ervaring die gemaakt wordt door de bijzondere cultuur en het vriendelijke volk. Iraniërs zijn open, oprecht geïnteresseerde en hartelijke mensen die graag met je in gesprek gaan en dat ook zeker zullen doen. Reken er maar op dat je minstens een keer wordt uitgenodigd voor thee, lunch of diner, een uitnodiging die je absoluut aan moet nemen. Iraans eten is heerlijk en de veelzijdigheid van de lokale keuken ontdek je vooral bij de mensen thuis.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

De route

De klassieke route, oftewel de plekken die de meeste internationale toeristen aandoen, loopt vanaf hoofdstad Teheran naar het zuiden en komt langs Kashan, Esfahan, Yazd en Shiraz. Mij werd aangeraden om tenminste eenmaal af te wijken van de gebaande paden en dat uitstapje bracht me op Qeshm, een eiland in de Perzische golf. Aanrader! Overigens niet te verwarren met kitschy Kish, de Iraanse variant van Dubai.

Iran heeft veel steden die de moeite van het bezoeken waard zijn. De ingenieuze windtorens van Yazd, de tuinen van Shiraz, de sfeer in Esfahan en al trekken de meeste toeristen er het liefst direct weg, ook hoofdstad Teheran heeft zo zijn charme. Zorg wel dat je reis naar Iran niet één grote aaneenschakeling van stedentrips wordt. Je gaat merken dat het fijn is om even de stad uit te zijn. Maak bijvoorbeeld een trekking in de bergen, ga skiën ten noorden van Teheran of kampeer in de woestijn. Hoewel het voor- en najaar de beste tijden zijn om Iran te bezoeken, hangt het er ook vanaf naar welke delen van het land je wilt reizen.

Een fijne bonus is dat Iran heel gemakkelijk te bereizen is met het openbaar vervoer. Een groot deel van de steden is aangesloten op het treinnetwerk, maar per bus reizen is misschien nog wel fijner. Ga waar mogelijk voor een VIP-bus. Klinkt prijzig, is het niet. Comfortabel is het echter wel en daardoor zijn deze bussen ook ideaal om ‘s nachts te pakken, als je een lange afstand tussen twee steden moet afleggen. Geen zin in bus of trein, dan kun je gaan voor een binnenlandse vlucht, die doorgaans vriendelijk geprijsd zijn. Ook de vlucht vanaf Amsterdam is verrassend goedkoop.

Hoogtepunten

Esfahan

In tegenstelling tot hoofdstad Teheran is Esfahan een prettige plek om zelf rond te lopen. Een van de eerste bezienswaardigheden die je bezoekt is waarschijnlijk het enorme Meidan Emam plein met zijn Masjid-i-Sjah en Sjeik Lutfallahmoskee. Bazaars vind je overal, maar die van Esfahan heeft een streepje voor. Het is ook een goede plek om een perzisch tapijt te shoppen. Was je dat niet van plan, laat je dan toch verleiden tot een kop thee in een tapijtzaak, waar je in geuren en kleuren verteld wordt hoe tapijten gemaakt worden.

De zandduinen van Varzaneh

Toudeshk

Tussen het bezoeken van al die steden door is het fijn om even uit te waaien, bijvoorbeeld in de woestijn. Ten oosten van Esfahan ligt het dorpje Toudeshk, waar je een parel van een accommodatie vindt: Tak Taku guesthouse. Gerund door een gedreven jonge Iraniër die je heel veel kan vertellen over zijn land en je compleet op je gemak stelt. Op een uurtje rijden van Toudeshk ligt Varzaneh, waar je door de uitgestrekte zandduinen - de woestijn zoals wij die kennen - kunt lopen.

Lees ook Bagan: reizen naar Myanmar is het allemaal waard Likeability of 5

Shiraz

“Daar moet je minstens een week voor uittrekken”, werd me geadviseerd. Shiraz is de stad van de rozen, de poëzie en de gelijknamige druif, die er niet meer verbouwd wordt. Een plek die op zijn mooist is als hij in bloei staat. Shiraz bevat tal van trekpleisters, waaronder de tombes van de dichters Saadi en Hafez, de beroemde Nasir al Molkmoskee en Eramtuin. Een trip naar Persepolis, de hoofdstad van het Achaemenidische rijk, mag je niet overslaan.

Hormoz

Hormuz

Stap je van de boot die je vanaf Qeshm of Bandar-Abbas naar Hormuz brengt, dan staan de lokale gidsen met hun tuk-tuks je al op te wachten. Hormuz is klein, maar oh zo mooi. Probeer de enige Engelssprekende gids Ahmad tegen het lijf te lopen en laat je een ochtend rondrijden door een betoverend landschap vol kleuren. Sluit je bezoek aan het eiland af met een lekkere lunch in een zogenaamd thuisrestaurant.

Ash

Tips

- Regel je visum van tevoren. Ter plekke is mogelijk, maar dat kan zomaar een heel gedoe zijn

- Maart, april, mei, september en oktober zijn in principe de beste maanden om Iran te bezoeken

- Houd bij het pakken van je koffer goed de kledingvoorschriften in je achterhoofd

- Probeer niet alles van tevoren te plannen. Dat lukt je niet en het is bovendien niet nodig

- Je kunt in Iran niet pinnen van een westerse rekening, wat betekent dat je je complete reisbudget meeneemt uit Nederland