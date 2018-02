Dit zijn de smerigste dingen in een hotelkamer

Op het eerste gezicht kan een hotelkamer er heel schoon uit zien, maar als je een beetje last hebt van smetvrees is het toch handig om de volgende items even extra schoon te maken. Amerikaanse wetenschappers onderzochten wat de vieste dingen zijn in een hotelkamer.

Als je op reis bent is lang niet alles even schoon. Denk aan vieze toilets onderweg, oude bussen of overvolle treinen. Van je hotelkamer verwacht je toch wel dat het een beetje fris is. Toch zijn er een aantal objecten die een stuk viezer zijn dan je misschien denkt.

Ben jij zo'n type die altijd na het gebruik van een pin-automaat haar handen wast? Of in een hotel gelijk checkt of er schone lakens zijn? Misschien is het handig om de volgende keer dan ook even de afstands-bediening van een poetsbeurtje te voorzien. Want volgens de onderzoekers worden de afstandsbediening bijna nooit schoon gemaakt. Hetzelfde geldt voor de lichtknopjes, de knop om het toilet door te trekken en de wc-rol hanger.

Schoon bedje?

Wij vinden niets lekkerder dan een schoon hotelbedje. Toch zullen we voortaan een tweede keer nadenken voordat we een hotelbed in duiken. Het schijnt namelijk dat de sprei van een hotel bed alles behalve fris is. Dit smoezelige stukje stof wordt bijna nooit verschoond. En het idee dat er honderden mensen onder het zelfde sprei hebben gelegen, vinden wij toch niet zo fris.