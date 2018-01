Van Noordkaap naar Amersfoort voor het goede doel

Fietsen van Noordkaap naar Amersfoort: niet iets wat je in een dagje kunt doen. Wel een heel gaaf plan. En voor wie dit graag eens zou willen doen onder begeleiding is er nu een kans, want er is een stichting die de fietstocht organiseert voor het goede doel.

Ralp Ratterman (44), één van de initiatiefnemers van de fietstocht van Noordkaap naar Amersfoort, spreekt vol liefde over de tocht als we hem interviewen over het initiatief dat van 4 tot en met 30 juni 2018 plaats gaat vinden. ,,Nee, meedoen op je omafiets lijkt me niet zo’n strak plan”, zegt hij lachend als we hem vragen of iedereen mee kan doen. ,,Je moet wel een beetje getraind hebben om deze tocht te kunnen maken natuurlijk en het is verplicht om op een racefiets mee te doen.”

Stofwisselingsziekte

Drie jaar geleden raakte Ratterman aan het fietsen voor het goede doel. Daarvoor was hij nooit zo met fietsen bezig, maar hoorde hij een verhaal van ouders die een kind hadden met een stofwisselingsziekte. ,,Dat verhaal raakte mij ontzettend diep”, legt Ratterman uit. ,,Als zoiets je overkomt… verschrikkelijk. Ik heb zelf twee kinderen van 13 en 11. Ze zijn gelukkig gezond, maar het had natuurlijk ook anders kunnen zijn. Door dat verhaal heb ik een club ondernemers uit Amersfoort bij elkaar gebracht om te kijken of we iets konden doen.”

Uiteindelijk werd het dus deze fietstocht, waar ze meer dan drie jaar aan werkten. ,,We fietsen niet alleen voor kinderen met een stofwisselingsziekte, maar ook voor kinderen met een aangeboren hartafwijking of kinderen met kanker. Eenieder die sponsort mag zelf kiezen waar hij of zij geld aan uit wil geven. En alles wat we binnenhalen gaat echt naar het goede doel.”

De moeite waard

In ieder geval is de route die Ratterman en de 49 andere fietsers gaan fietsen de moeite waard. Via het puntje van Noorwegen ga je langs allerlei dorpjes naar Zweden, Denemarken en Duitsland naar Nederland. ,,Koks, fysio, verblijf… alles is geregeld”, legt Ratterman uit. ,,Dit is nog niet vaak eerder gedaan. En deze tocht is natuurlijk fantastisch. Naar Noordkaap is altijd een persoonlijke wens van mij geweest. Ik vind het prachtig om dat nu te ervaren.”

Maar de bestemming heeft nog een andere betekenis: ,,Toen we met dit idee aan de slag gingen, beseften we dat het als ouder als het einde van de wereld moest voelen als je te horen krijgt dat je kind een van de ziektes heeft waar wij voor fietsen. De Noordkaap is een cliff van zoveel honderd meter en voelt letterlijk een beetje als het einde van de wereld. Daarom is dit een goede plek om symbolisch te starten.”

Kleine tocht

Mensen die zich willen opgeven kunnen dat nog doen. Alle informatie over de fietstocht is te vinden op https://www.geef-om-kinderen.nl/ waar je ook kunt vinden hoe je kunt sponsoren. ,,En als de fietstocht te ver is, kun je altijd nog mee doen aan onze kleine fietstocht”, zegt Ratterman. Als hij 30 juni terug is in Amersfoort, gaan ze namelijk meteen nog een rondje Amersfoort, Zwolle, Amersfoort fietsen, waar ook iedereen aan mee mag doen.

