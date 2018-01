Binnenkort vliegen we voor 200 euro naar New York

Het zit er weer op. De jaarwisseling! Het was weer een bijzondere. We vierden het namelijk voor het eerst van ons leven in Azië. En in Azië vieren ze het natuurlijk eigenlijk helemaal niet nu. Maar het zou Azië niet zijn als er geen feesten worden georganiseerd speciaal voor toeristen. Samen met vier vrienden zoeken wij uit waar het leukste feestje is in Bangkok. En helemaal leuk: we maken oliebollen! Zonder mix, helemaal echt. Of nou ja, echt…

In Thailand vieren ze het Westerse nieuwjaar vooral voor de toeristen. De viering van het Thaise nieuwjaar, Songkran is namelijk pas op 13 april. Dan is het feest. Wel drie dagen lang. Vol symbolische tradities van tempels bezoeken en offers tot aan grootse watergevechten. Leuk om in april voor terug te komen!