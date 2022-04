Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kogel door de kerk: Twitter komt in handen van Tesla-baas Elon Musk

De kogel is door de kerk. Twitter is akkoord met de overname van het platform door Tesla-topman Elon Musk. De rijkste man op aarde telt zo’n 44 miljard dollar (41 miljard euro) neer voor het sociale netwerk. Hij gaat het bedrijf van de beurs halen.

De aandeelhouders krijgen 54,20 dollar per aandeel en vonden dat eerder deze maand al prima. Nu is er ook instemming van de directie van Twitter. Dat is opmerkelijk, want eerder tuigde het sociale netwerk nog een beschermingswal op om Musk op afstand te houden.

Elon Musk heeft wilde plannen met Twitter

Musk is zelf ook fervent twitteraar. Dat heeft hem eerder in de problemen gebracht met autoriteiten, omdat hij met zijn tweets over Tesla grote koersschommelingen veroorzaakte. De laatste tijd uitte hij verschillende malen felle kritiek op Twitter. Zo hekelde Musk de algoritmen die het platform gebruikt en vond hij dat veel accounts vol zouden staan met allerlei spam. Hij suggereerde ook dat cijfers over gebruikersaantallen werden opgeblazen door zogenoemde bots. Dat wil hij allemaal oplossen.

🥹 Kleintje vergeleken met Facebook Hoewel er veel over Twitter gepraat wordt en tweets vaak artikelen halen, is het sociale netwerk een kabouter vergeleken met Facebook. Eind 2021 had het 217 miljoen dagelijks actieve gebruikers, terwijl Facebook maar liefst 1,9 miljard dagelijks actieve gebruikers telde. Bij Twitter werken ongeveer 7500 mensen.

De Tesla-oprichter heeft zijn plannen met het platform niet onder stoelen of banken gestoken. Hij wil Twitter nieuwe functies geven en de gebruikte algoritmes openbaar maken. In een juichend persbericht zegt de Tesla-topman dat hij Twitter „beter dan ooit wil maken”. Hij hoopt het vertrouwen in het sociale netwerk te vergroten door iedereen die dat wil zich te laten verifiëren, oftewel een blauw vinkje geven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

‘Vrijheid van meningsuiting is grootste goed’

Musk doet de overname omdat hij Twitter ziet als een „publiek dorpsplein” en het als zijn roeping ziet om dit zo te houden. Hij omschrijft vrijheid van meningsuiting als „het fundament van een functionerende democratie” en noemt het „van vitaal belang voor de toekomst van de mensheid”. Of dit wil zeggen dat Donald Trump terug op Twitter komt, is nog niet bevestigd, maar lijkt logisch. Momenteel is ook het account van politicus Geert Wilders tijdelijk geblokkeerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op 5 november 2024 noemen commentatoren Elon Musk’s overname van Twitter als hét moment dat de verkiezingsoverwinning van Donald Trump mogelijk maakte. pic.twitter.com/gqnqNCyWeu — Raymond Mens (@raymondmens) April 25, 2022

De aandeelhouders van Twitter moeten nog toestemming geven en ook is er nog goedkeuring van regelgevende instanties nodig.