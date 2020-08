TikTok vecht verbod door Trump aan bij de rechter

TikTok, of althans het bedrijf achter de app, is er niet blij mee dat president Donald Trump het in de ban heeft gedaan. Het Chinese moederbedrijf ByteDance stapt naar de rechter om het decreet aan te vechten. Morgen wordt de aanklacht tegen de regering van Trump ingediend, maakte het bedrijf bekend.

„Om er zeker van te zijn dat recht wordt gesproken en ons bedrijf en onze gebruikers eerlijk worden behandeld, hebben we geen andere keus dan het decreet aan te vechten in het rechtssysteem”, zegt de woordvoerder van het bedrijf. Het is nog niet bekend in welke rechtbank de zaak zal dienen.

Vrees voor Chinese communistische regime

In begin augustus tekende Trump een decreet waarin hij na 45 dagen alle transacties met ByteDance, het moederbedrijf van TikTok verbiedt. Dit deed hij uit vrees dat het Chinese communistische regime via TikTok allerlei gegevens verzamelt. De president accepteerde de mogelijkheid dat een Amerikaanse groep het platform zou kopen. Maar dat moet dan binnen 90 dagen gebeuren.

TikTok liet weten het zeer oneens te zijn met de bezwaren van Trump. Het bedrijf zei dat het al bijna een jaar tot een constructieve oplossing probeert te komen met de regering. „We zijn echter gestuit op een gebrek aan voortgang en een overheid die geen aandacht besteedt aan de feiten en zichzelf probeert te mengen in onderhandelingen tussen private bedrijven.”

Het bedrijf beweert dat het nog nooit data van Amerikaanse gebruikers aan de Chinese regering heeft gegeven. De regering in Peking heeft de actie van Trump als politiek bestempeld. Het Witte Huis wilde tegen persbureau Reuters niet reageren op het nieuws van TikTok.

Lees ook: Weer demonstratie op Malieveld tegen coronamaatregelen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.