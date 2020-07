Consumentenbond wil geld zien van Facebook

De Consumentenbond en de Data Privacy Stichting willen Facebook voor de rechter slepen voor het schenden van de privacy van gebruikers. Met deze actie willen de partijen ervoor zorgen dat Facebook gebruikers gaat compenseren voor het feit dat er grof geld mee verdiend is.

Wat de financiële compensatie wordt voor gebruikers, is nog niet bekend. Dat komt doordat de hoogte van het totale bedrag ook nog niet bekend is. De Consumentenbond is van mening dat Facebook „met een regeling moet komen die voldoende compensatie biedt voor wat het platform fout heeft gedaan”, aldus de bond. Als het bedrijf hier niet aan wil meewerken, dan wordt het voor de rechter gesleept. Je kunt je als gebruiker nu aanmelden voor de actie. Je hoeft daarvoor niets te betalen. Wel blijf je helemaal op de hoogte omtrent de voortgang van de zaak.

De Consumentenbond is hiervoor een samenwerking aangegaan met Data Privacy Stichting. Dit is een stichting die eind vorig jaar opgericht is om „de rechten van individuen te beschermen tegen wederrechtelijke privacy-inbreuken”. Dat kan de organisatie bereiken door middel van het aanpassen van procedures en via juridisch bindende (collectieve) schikkingen. De stichting is opgericht door een aantal juridische deskundigen, waaronder oud-VVD-politicus Benk Korthals.

Beide partijen zijn het erover eens dat Facebook jarenlang grof geld verdiende door gebruikersdata toegankelijk te maken voor derde partijen, zoals ontwikkelaars van populaire apps en diensten. Ze vinden dat gebruikers hier nooit toestemming voor hebben gegeven (er werd hen ook niets gevraagd) en ze werden hierover eigenlijk ook nooit goed geïnformeerd.

Eén van de onderzoeken die hieraan bijdraagt is het onderzoek uit 2017 van de Autoriteit Persoonsgegevens. In die conclusie staat dat Facebook destijds essentiële informatie niet vermeldde in zijn eigen privacybeleid.

