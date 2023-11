Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PSV zet met late zege op Sevilla grote stap naar achtste finales

PSV heeft een grote stap gezet richting de achtste finales van de Champions League. De Eindhovenaren leken in de uitwedstrijd tegen Sevilla lange tijd op weg naar een nederlaag, maar na een rode kaart voor de Argentijn Lucas Ocampos scoorde PSV in het laatste kwart van het duel alsnog drie keer: 2-3.

Sergio Ramos zette Sevilla halverwege de eerste helft, uit een vrije trap van Ivan Rakitic, op voorsprong. Kort na rust zorgde Youssef En-Nesyri voor de tweede treffer voor de thuisploeg.

Ocampos moest halverwege de tweede helft vertrekken. Invaller Ismael Saibari scoorde vrijwel direct daarna op fraaie wijze tegen (2-1). Yorbe Vertesse, ook een invaller, werkte de bal in de 81e minuut via Sevilla-verdediger Nemanja Gudelj in het doel (2-2). Op aangeven van Vertessen kopte Ricardo Pepi in blessuretijd raak. Ook Pepi was geen basisspeler.

PSV heeft na vijf wedstrijden 8 punten en staat voorlopig tweede in groep B. Als Arsenal later op woensdag wint van RC Lens, is PSV zeker van de achtste finales.

ANP

