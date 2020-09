Meeste basisscholen geven les over seks, maar niet zo goed

87 procent van de basisscholen geeft structureel lessen geeft over relaties en seks. De lessen kunnen inhoudelijk echter veel beter zijn.

Dat is de conclusie van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Rutgers verrichtte onderzoek en bracht de bevinden vanmorgen naar buiten. De peiling is uitgevoerd onder 414 schoolleiders en wordt vandaag gepubliceerd omdat het de internationale dag voor seksuele gezondheid is.

Wel les over seks, niet over homoseksualiteit

40 procent van de scholen gebruikt een erkende lesmethode – veel te weinig, zo vindt Rutgers – en bij een derde (35 procent) komt het thema homoseksualiteit niet aan bod.

De peiling, uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek, onderstreept wel dat basisscholen op de goede weg zijn, vindt Rutgers-expert Elsbeth Reitzema. Maar toch: „Scholen besteden de meeste aandacht aan onderwerpen als vriendschap, verliefdheid, verkering en puberteit. Het valt op dat te weinig scholen aandacht geven aan seksuele diversiteit, waaronder homoseksualiteit. Dat is opmerkelijk, omdat lesgeven over seksualiteit én seksuele diversiteit sinds 2012 verplicht is.”

Methode les over seks

Over het feit dat 40 procent van de scholen een erkende lesmethode die specifiek bedoeld is voor relationele en seksuele vorming gebruikt, zegt Reitzema: „Dat percentage moet omhoog, want dan gaat ook de kwaliteit van de lessen omhoog. En dat draagt bij aan een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen.”

Verder blijkt uit de peiling dat bijna de helft (44 procent) van de scholen al vanaf groep 1 lessen geeft. Vanaf groep 5 is dit de helft en in groep 8 is dit gegroeid tot 95 procent. „Hoe eerder scholen beginnen, hoe beter. Ook voor jonge kinderen is het van belang dat zij leren praten over relaties en seksualiteit en hun wensen en grenzen goed kunnen aangeven”, zegt Reitzema.

Week van de Lentekriebels

Meer dan de helft (56 procent) van de basisscholen doet mee aan de Week van de Lentekriebels, een landelijke projectweek over weerbaarheid, relaties en seksualiteit dat elk jaar in maart plaats vindt. Afgelopen schooljaar konden basisscholen, vanwege de sluiting door het coronavirus, de lessen rond de Week niet in de klas geven. Sommige scholen hebben daarom speciale Lentekriebelslessen voor thuis gebruikt. „We roepen basisscholen op om voor komend schooljaar extra in te zetten op lessen relationele en seksuele vorming, zowel tijdens de Week van de Lentekriebels als in de rest van het jaar”, zegt Reitzema.

Lees ook: Jongeren geven ouders advies over seksuele voorlichting