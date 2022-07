Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Ik wil op vakantie met het vliegtuig, maar mijn baby krijst veel’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Melanie: „Ik wil op vakantie met het vliegtuig, maar mijn baby krijst veel.”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Ik wil op vakantie met het vliegtuig, maar mijn baby krijst veel’

„Beste Lisa,

Mijn partner en ik willen graag deze zomer op vakantie met ons zoontje van vier maanden oud. Het liefst willen we met het vliegtuig weg, maar mijn zoontje is natuurlijk nog klein en kan het regelmatig zomaar op een krijsen zetten. Het is dan lastig om hem stil te krijgen en dat kan soms wel een half uur duren, waarin hij aan één stuk door heel hard krijst. Daarom weet ik niet zeker of het verstandig is om met het vliegtuig op vakantie te gaan. Ik zou het namelijk vreselijk vinden als dat in het vliegtuig gebeurt. Heb je advies?

– Melanie”

Het antwoord

„Hai Melanie, ik denk dat je jezelf de vraag moet stellen: Hoe graag wil ik dit nu? Misschien zou het veel relaxter zijn om een jaar te wachten met het maken van een vliegreis, je zoontje is dan een jaar ouder en waarschijnlijk makkelijker te entertainen en stil te houden dan dat nu het geval is.

Maar als het antwoord is dat je dit héél graag wil en dat het niet tot volgend jaar kan wachten, dan zou ik er gewoon voor gaan. Of hij het op een krijsen gaat zetten, dat weet je natuurlijk van te voren niet, maar wellicht kun je het wel zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Probeer daarom de komende tijd of je kunt ontdekken op welke momenten je zoontje begint met huilen. Is dat als hij moe is? Als hij te veel prikkels ervaart? Of misschien als hij uit zijn vertrouwde omgeving weg is?

Als je weet onder welke omstandigheden dit meestal gebeurt, kun je het ook beter voorkomen. Bijvoorbeeld door vertrouwde spullen van thuis mee te nemen in het vliegtuig, of door een vlucht te kiezen op een tijdstip dat hij meestal vrolijk is of juist als hij goed slaapt. Verder is het misschien verstandig om een plek in het vliegtuig met meer beenruimte te boeken, zodat je niet zo opgesloten zit met hem. In dit artikel lees je nog meer tips voor het vliegen met baby’s en kleine kinderen.

Daarnaast is het denk ik goed om in je achterhoofd te houden dat alle andere passagiers het vast zullen begrijpen als je zoontje even moet huilen. Natuurlijk zul jij je ongemakkelijk en opgelaten voelen, maar eerlijk, waarom eigenlijk? Want huilen, dat doen baby’s nu eenmaal, toch?”

Ook een vraag? Wil jij dat Lisa ook jouw vraag beantwoordt? Mail dan naar [email protected] o.v.v. De Opvoedvraag.