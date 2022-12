Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#283 ‘Mijn schoonmoeder wist de sfeer flink te verpesten’

Rochella belt Maud tot twee keer toe in paniek op. Ze blijkt ongepland zwanger te zijn en het ergste is nog dat ze niet weet wie de vader is. Ze is namelijk vreemdgegaan na een wilde stapavond. Ze is in paniek en weet niet wat ze moet doen. Ondertussen is Maud druk bezig met de kerstvoorbereidingen en gaat ze voor het eerst kerst vieren met Gio…

Diezelfde avond zit ik nog bij Rochella op de bank. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk best wel geïrriteerd ben. Nog geen twee weken terug was ze helemaal hysterisch omdat Levi mogelijk met een andere vrouw aan het appen was en nu blijkt dat ze het zelf gewoon buiten de deur heeft gedaan. En ik vind het bizar dat ze dat niet eens aan mij heeft verteld. Het lijkt wel alsof ik me bedrogen voel! „Roch, ik weet dat dit niet het moment is voor discussie, maar hoezo heb je mij die avond eigenlijk niet verteld dat je met een gast mee naar huis was gegaan?” Mijn beste vriendin vat het gelukkig goed op en ze ziet dat ik geïrriteerd ben. „Ik snap het, ik had het je willen vertellen, maar ik schaamde me.”

De rest van de avond probeer ik Rochella te helpen om haar gedachten te ordenen, maar de situatie blijft gewoon heel erg ongelukkig. Rochella heeft kennelijk in haar vruchtbare week seks gehad met die vreemde gast en met Levi. Ze was de week daarvoor ziek en heeft toen vaak overgegeven, waardoor de pil waarschijnlijk niet goed heeft gewerkt. Nu Rochella zwanger is, mag ze natuurlijk geen alcohol en ik denk dat dat mensen binnen de kortste keren gaat opvallen. Ik heb het echt te doen met mijn beste vriendin en ik besluit die avond bij haar te slapen, zodat ze zich wat minder alleen voelt. Levi heeft nachtdienst en komt pas de volgende ochtend thuis.

Als we aan het ontbijt zitten, komt Levi binnenwandelen. Hij is uiterst vrolijk. „Maud, hoe gaat het met je zwangerschap? Je ziet er goed uit. Als we ooit moeten oppassen dan doen we het graag he, ik zou ook best wel een tweede willen haha”, grapt Levi. Ik voel mijn wangen rood worden en ik ontwijk Rochella’s blik, waarom komen dit soort grapjes altijd op het verkeerde moment? Ik probeer het gesprek af te ronden, want ik heb nog heel veel dingen te doen voor kerst en het is ook nog eens superdruk op werk.

Ik vier voor het eerst kerst met Gio’s familie en ik moet zeggen dat ik best een beetje zenuwachtig was. Kerstavond waren we bij mijn moeder, Willem en mijn kleine broertje. Hij kan al voorzichtig staan en samen met Gio had hij de grootste lol om een Disney-knuffel. Eerste kerstdag hebben we doorgebracht bij de familie van Gio. Ik had zijn zus en ouders al eens gezien, maar zijn oom en tantes en oma heb ik voor het eerst ontmoet. Iedereen was superaardig, maar mijn schoonmoeder irriteerde me mateloos. Ze legde de hele tijd ongevraagd haar hand op mijn buik, dat vind ik al bloedirritant, en ze bleef de hele tijd maar vragen of we al een naam hebben, want als het een meisje wordt zou ze het toch wel leuk vinden als we haar naar haar vernoemen. En of ik wel genoeg slaap en niet te veel werk? Ook vond ze het nodig om uitgebreid ons samenwoon-dilemma te bespreken aan de kersttafel. „Het is toch raar dat die twee niet gaan samenwonen, dan moet je de hele tijd met al die spullen gaan sjouwen? En voor de baby is het ook helemaal niet goed.” Het irriteert me ook dat Gio’s er niks van zegt, maar die was vooral aan het genieten van de wijn, net zoals de rest van de tafel. Oh wat had ik op dat moment zin in een wijntje. Gelukkig wist Gio’s vader zijn vrouw terug te roepen, maar de rest van de avond heb ik met een naar gevoel gezeten.

De volgende ochtend bood ze gelukkig wel haar excuses aan, maar erg gezellig vond ik het niet. Inmiddels zijn we onderweg voor een kerstdiner bij mijn vader en Patricia. Maar zodra we het huis van mijn vader binnenstappen, valt me direct één ding op…