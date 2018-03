Retro-mode: Ugly was the way to go in de eighties

Als ik zeg „Oops! I did it again”, en „Toxic”, dan weet iedereen dat het niet over mijn liefdesleven gaat, maar over the one and only Britney Spears. En of je Britney nou haat of van haar houdt, ze doet je sowieso aan vroeger denken. En precies om deze reden is de inmiddels 36 jaar oude popzangeres nu het gezicht van de spring/summer-campagne van modehuis Kenzo. Ze brengt hiermee namelijk de jarentachtig-attitude terug. En dat doet ze exact zoals we Britney kennen: met navelpiercing, jeansstoffen en sweatshirts.

„Ugly was the way to go in the ’80s”, vertelt Britney in een interview met Vogue. „Het was allemaal vreselijk lelijk, maar er was ook iets verfrissends aan het feit dat we er niets om gaven wat iemand anders van onze kleding dacht.” Deze nostalgische collectie La Collection Memento N°2 is een regelrechte ode aan de in 1986 gelanceerde Kenzo-jeans. Zelfs het originele Kenzo-logo is gebruikt op de kleding. Creatieve directeuren Carol Lim en Humberto Leon lichten toe dat de betekenis nog verder gaat dan enkel de referentie naar de eighties: „Deze collectie is een eerbetoon aan zelfexpressie. Voor ons als Amerikanen, nu meer dan ooit, is het tijd om diversiteit en vrijdenken te vieren.”

Deze jaren tachtig campagne is niet de enige verschijning in de modewereld die nostalgische herinneringen oproept. Wie ondanks de Hollandse vorst, regen en wolken toch de zonnebrillen van celebrities in de gaten heeft gehouden, ziet dat de cat eye look weer helemaal terug is. Onder anderen Rihanna en Solange dragen ontwerpen in deze stijl van George Keburia. Hij vertelt in een interview met Dazed: „Ik heb verschillende muziekvideo's en afbeeldingen uit de jaren tachtig bekeken. Ik vond leuk hoe funky, levendig en grappig dit decennium was.”

Daarnaast is er ook een bijzondere haartrend op de catwalk gespot, die doet denken aan vroeger. Het gaat hier over de Dior Homme Autumn Winter 18/19 fashionshow. De jaren negentig tribal was te bewonderen als opgeschoren vorm in het haar. Het verlangen naar vroeger is dus opvallenderwijs terug in het huidige modebeeld. Persoonlijk is deze haartrend iets te drastisch voor me, maar van de zonnebrillen en de #KenzoLovesBritney collectie word ik erg blij.

So, dear fashion from the eighties en nineties: hit me baby one more time.

Tips van Renske

1 Check @Kenzo voor de foto’s van Britney Spears, gemaakt door de beroemde fotograaf Peter Lindbergh.

2 Voor zonnebrilinspiratie met een cat eye look, check de Insta van ontwerper @GeorgeKeburia.

3 Als je op het Instagram-account van @kris_van_assche terug scrolt naar januari, zie je een backstagefoto van de tribal shave van Dior Homme.

Renske Mennen is trendwatcher en schrijft voor Metro over fashion en lifestyle. ’Het verlangen naar vroeger is opvallenderwijs terug in het huidige modebeeld.’