5 toffe festivals buiten NL die jij wil meemaken deze herfst en winter

Nu het weer in Nederland weer écht Nederlands begint te worden en het festivalseizoen officieel voorbij is, kun je binnen zitten sippen, maar je kunt ook hard werken en sparen voor een van de te gekke festivals die buiten Nederland gaan plaatsvinden deze herfst en winter! Metro zet vijf toppers voor je op een rijtje!

MOGA - Marokko (11 tot 13 oktober)

Huh, een festival in Marokko? Jep: MOGA is een muziek- en kunstfestival in Essaouira, ook wel het hippie-stadje van Marokko genoemd. Eigenlijk is het een creatief gezelschap bestaande uit Thomas en Julien de Bie, die het dj-duo Parallells vormen en die hun muziek samengooien met de klanken van Maalem Omar Hayat.

Ze werken eerst een aantal dagen in de studio van Essaouira voordat ze op het festival al hun muzikale vondsten ten gehore brengen op de main stage. Op de andere podia draaien alle dagen ook allerlei soorten dj's, allemaal met een Marokkaans en Afrikaans tintje en de zee op de achtergrond waar ook delen van Game of Thrones zijn opgenomen. Hoe vet?!

Les Dunes Electroniques - Tunesië (16 & 17 november)

Les Dunes Electroniques werd opgericht in 2014 als een samenwerking tussen het Ministerie van Toerisme en Handwerk van de Republiek Tunesië. Na drie jaar weg te zijn geweest, keert het festival op 16 en 17 november terug in 2019. Het festival vindt plaats onder Ong Jmel, in de buurt van Nefta, bij de toegangspoort tot de zuidelijke woestijn van Tunesië - wereldwijd bekend als de setting van de geboortestad van Luke Skywalker, Mos Espa die je dan weer kent uit de oorspronkelijke Star Wars. 30 uur lang onafgebroken beuken op Franse en internationale elektronische beats met meer dan 30 artiesten. Hoe tof?!



EPIZODE⁴ - Vietnam - 27 december t/m 7 januari 2020

Naar Vietnam voor een festival? Já en wat voor één! EPIZODE⁴ duurt superlang en biedt plaats aan de allerbeste techno en deephouse dj's van de wereld. Wat dacht je van Appolonia, Ben Ufo, Loco Dice en Guti? Het festival vindt plaats op Phu Quoc, een eiland met daaromheen groenblauwe zee, prachtige zonsondergangen en witte zandstranden. Volgens de organisatie bouwen ze een brug tussen publiek uit zowel het oosten als het westen van de wereld. Echt de moeite waard dus!

Envision Festival - Costa Rica (17 februari t/m 24 februari 2020

Nog zo'n festival met strand, zon en zee: Envision is een 7-daags festival met muziek, maar ook met een heleboel workshops en activiteiten om jezelf lekker fit te voelen. De focus ligt op yoga: alle dagen kun je yoga-lessen volgen in de twee yoga-tempels met topleraren van over de hele wereld. Ook andere aspecten komen aan bod zoals astrologie en natuurgenezing en duurzaamheid. De dagen worden afgesloten met top-dj's uit de scene als Bedouin en Nicola Cruz.

SXM Festival - Sint Maarten (11 t/m 15 maart 2020)

Sint Maarten heeft het na orkaan Irma in 2017 enorm zwaar gehad, maar is langzaam weer aan het opkrabbelen. Ook in 2019 was er alweer een editie van het supertoffe festival SXM en in 2020 doet het eiland het na twee succesvolle edities weer rustig over met nóg betere dj's en meer elektronisch talent.

Er staan wereld-dj's als Apollonia en Ricardo Villalobos naast lokale toppers in de line-up van de tientallen dj's. Volgens de organisatie is hun festival een reactie op de grote, 'gezichtsloze' festivals in de buurt op de wereld. Hier gaat het écht om liefhebbers die de geschiedenis en cultuur van de scène waarderen en respecteren en die samenkomen in een prachtige omgeving om te dansen en de geweldige vibe van het Caribisch gebied te ervaren. Klinkt top toch? Lijkt ons ook! En wie geen zin meer heeft om te dansen, kan altijd genieten van een van de talloze andere activiteiten die er op het eiland te doen zijn, zoals kitesurfen, mountainbiken en watersporten.