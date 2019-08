Meer zorgen om vakantiekilo's bij man dan bij vrouw

Op vakantie gaan moet vooral leuk zijn, maar brengt nog behoorlijk wat stress en zorgen met zich mee. Bijna de helft van alle vrouwen (44 procent) en ruim een derde van alle mannen (34 procent) maakt zich zorgen voordat zij op vakantie gaan, blijkt uit een steekproef van Zoover.

Gezondheid

Waar we ons dan vooral zorgen over maken? Over dingen die met gezondheid te maken hebben! Een voedselvergiftiging oplopen (44 procent), een ongeluk krijgen (26 procent) en dat er geen ziekenhuis in de buurt van de vakantiebestemming is (25 procent) lijken de grootste zorgen op vakantie. En ook het 'vreten op vakantie' blijkt voor nogal wat kopzorgen te zorgen: 11 procent van de mensen is bang om aan te komen op vakantie.

Gek genoeg zijn de zorgen om de vakantiekilo's bij de heren groter dan bij de mannen: 18 procent van de mannen is bang voor een hoger cijfertje op de weegschaal na een vakantie in vergelijking met 5 procent van de vrouwen.

Verblijf en werk

Ook het verblijf op vakantie is een onzekere factor voor veel Nederlanders. We vinden vooral hygiëne belangrijk. Maar liefst 68 procent maakt zich zorgen over een vieze accommodatie. Daarnaast zijn slechte bedden (45%), geluidsoverlast (36%) en een vies zwembad (26%) de grootste zorgen als het gaat om het verblijf.

Er is trouwens wel iets wat we heel goed los kunnen laten als we op vakantie zijn: maar drie procent van de Nederlanders maakt zich tijdens de vakantie druk om hun werk.