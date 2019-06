Zwarte Woud: het onontdekte vakantieparadijs

Klinken helderblauwe meren, palmbomen, sprookjesachtige bossen met bomen in tig verschillende kleuren groen en fotogenieke stadjes jou goed in de oren? En heb je zin in een actieve vakantie in de natuur? Dan kun je ver weg gaan naar Bali, Colombia of Canada maar heb je wel eens gedacht aan het Zwarte Woud bij onze Oosterburen? Metro nam een kijkje in het Zuidweste (Baden-Württemberg) van Duitsland en ging opladen in de Duitse natuur.

Baden-Württemberg ziet zichzelf als The Sunny Side of Germany. Mediterrane invloeden zijn er volop vanwege de zuidelijke ligging en de dorpen en steden zijn omringd door bossen, meren en bergen.

Baden Baden met zonsondergang. Foto: Lisa Vermeij

Hoe kom je er?

Voor een actieve vakantie in de bossen hoef je niet ver te reizen. Met een uurtje vliegen ben je in Stuttgart de hoofdstad van deelstaat Baden-Württemberg. Kies je liever voor de auto? Dan is het vanaf Amsterdam ongeveer 6 uur rijden. Een andere (duurzamere) optie is reizen met de trein, vanaf Amsterdam ben je met 5 uur en 20 minuten in Baden-Baden in de regio Baden- Wurttemberg. Dit stadje is een goed uitvalsbasis om je trip in het Zwarte Woud te beginnen.

Opladen in Baden-Baden

Baden- Baden werd 2000 jaar geleden opgericht als plek om lichaam en geest in harmonie te brengen. De stad heette eigenlijk Baden, maar om onderscheid te maken met Baden (Oostenijk) of Baden (Zwitserland) werd de stad Baden-Baden genoemd.

De helende krachten van lucht, zon en water maken het dé plek voor Auszeit, een typisch Duits oplaadmoment. Baden-Baden is een authentiek stadje met allure en een beetje te vergelijken met de Franse stad Nice. Wat opvalt zijn de palmbomen, groene stadsparken, mooie tuinen en schone straten en de opvallende rust die er heerst. Misschien heeft dat ook iets te maken met de veelal rijke oude toeristen die Baden-Baden bezoeken. Eerlijk gezegd vonden wij dat geen probleem, want als je doorgaans op trip gaat naar steden als New York, Londen of Barcelona, dan kan een bezoekje aan Baden- Baden heel verhelderend en ontspannen zijn. En suf is het er zeker niet, want s ’avonds zijn er ook echt wel wat trendy plekken waar je cocktails met gin uit het Zwarte Woud kunt drinken.

Museum Frieder Burda, waar begin dit jaar ook stukken van Banksy hingen

‘Mooiste casino’

De plek is met name bekend om het casino, dat door de Duits-Amerikaanse zangeres Marlene Dietrich werd beschreven als ‘mooiste casino van de wereld.’ En al is het alleen maar om een beetje te gluren, het interieur van het casino is een gokje waard. Verder is het Museum Frieder Burda is een aanrader voor moderne kunstliefhebbers (er hangt oa. werk van Picasso). Tot 29 september 2019 is er een speciale tentoonstelling in samenwerking met Centre Pompidou. Lunchen doe je bij Café Köning: een begrip in de stad. Al stop je alleen al bij de bijbehorende patisserie voor een echte Schwarzwalderkirsch (kersen/chocoladetaart) macaron of andere lekkernij. Het eten is erg goed van smaak en de porties zijn meer dan ruim voldoende. Op het menu staan meerdere vegetarische opties.

Baden-Baden. Foto: Lisa Vermeij

Bruisen en bubbelen

Eerlijk is eerlijk bij Duitsland denk je eerder aan bier dan aan wijn, maar ZuidWest Duitsland blijkt een prima bestemming voor een wijnproeverij. Vooral Riesling is in trek in deze regio. Wij werden uitgenodigd op het landgoed van mr. Volker Maier van de “Weingut Maier” in Ludwig-Wilhelm-Plats. Bij het ontvangst kregen we een prosecco en onder het genot van een typische Duitse lunch (veel käse, tomaten en worstsalade) proefde we de ene na de andere Riesling. Favoriet was de Jo Janniter uit 2018.

Wil je na het bubbelen nog even verder bruisen? Dan is de Caracalla Spa met thermale baden, stoombaden, (buiten) zwembaden en sauna’s een optie. Verwacht geen fancy Spa-resort, maar wel een prima plek om samen met je geliefde of vriendin te relaxen. Slapen deden wij in het schattige Hotel Der Kleine Prinz. De kamers in dit 4-sterren hotel zijn uitgerust met heerlijk zachte bedden en een flatscreen tv en sommige kamers hebben zelfs een eigen jacuzzi.

Bad Wildbad

Het Zwarte Woud is groter dan je denkt en het laatste wat je wilt is verdwalen. Wij raden je aan om sowieso te stoppen bij de plaats Bad Wildbad. Het gebied strekt zich uit van Karlsruhe tot Basel en de Zwitserse grens. De hoogste berg van het Zwarte Woud (1,493 meter hoog). Waarom? Met de e-bikes is het gemakkelijk om het gebied te verkennen en deze plek heeft twee bijzondere hoogtepunten.

Het Baumwipfelpad Schwarzwald

Allereerst werden we verrast door het Baumwipfelpad. Met een totale lengte van 1.250 meter (inclusief het wandelpad) en een hoogte van 20 meter, slingert het pad tussen de beuken en sparren. Onderweg kom je eekhoorntjes tegen en aan het einde van het pad tref je een bijzonder bouwwerk: de Treetop uitkijktoren. Vanaf het 40 meter hoge bouwwerk heb je een fantastisch uitzicht. Als je geen zin hebt om naar beneden te lopen, kun je vanaf de toren met een glijbaan naar beneden! (Voor jong en oud een aanrader). Toegang voor het Baumwipfelpad is 10 euro en het is open van januari tot november.

Pannenkoeken met kersencompote

Na zo’n wandeling heb je misschien honger en die kun je mooi stillen bij Lodge Grünhütte waar je kennis kunt maken de speciale blauwe bessen pannenkoeken. De pannenkoek is een soort kruising van een oliebol en een wafel. Lekker, maar ook erg machtig. Ben je met zijn tweeën? Deel dan een pannenkoek.

De Wildline Hängebrücke

Een andere tip is om te wandelen/fietsen naar de Wildline brug. Deze enorme hangbrug is nog spiksplinternieuw en werd in 2018 geopend. Met zijn 380 meter is de hangbrug de langste van Duitsland. Vanaf de brug heb je wederom een mooie view over het bos, verder ook een goede plek om een nieuwe profielfoto te scoren.

Onze laatste dag brachten we door in Hinterzartsen, zo’n twee uur rijden vanaf Baden-Baden. Een goede uitvalbasis als je met een boekje wilt ontspannen aan de Schluchsee (meer). De Schluchsee was oorspronkelijk een gletsjermeer en lag 30 meter hoger dan de zeespiegel. Met een peil van 930 m is het de hoogstgelegen meer van Duitsland. Wil je iets meer actie? Je kan er ook zwemmen of huur een kano bij Canoeing/SUP.