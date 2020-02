Vier tips voor het kiezen van de juiste hosting

De juiste keuze maken wanneer het aankomt op de hosting van bedrijfswebsite(s) is niet zo gemakkelijk als het lijkt.

Er zijn namelijk niet alleen tal van bedrijven die webhosting aanbieden, maar ook qua hostingpakketten is er keuze in overvloed. Dus hoe kies je slim de meest geschikte hosting? De vier tips hieronder gaan je daarbij helpen, dus doe er je voordeel mee.

1 Maak eerst een kostenplaatje

Er kan een behoorlijke variatie zitten in de kosten die aanbieders van hosting in rekening brengen. Zorg er daarom voor dat je goed in beeld hebt hoeveel budget je hebt en waar voor jou de grens op dit vlak ligt. Sowieso is het verstandig om meerdere offertes aan te vragen om zo goed vergelijkingsmateriaal te hebben. Een tip is om niet te besparen op de webshop hosting, omdat een technisch goede digitale aanwezigheid vandaag de dag belangrijk is. Dat geldt zeker als je een eigen webshop hebt of als jouw website als hoofdbron van jouw inkomsten functioneert. Als er iets is wat pas echt geld kost, is het een website die er incidenteel of regelmatig 'uitklapt'.

2 Let op het Content Management Systeem

Een belangrijk punt van aandacht bij het kiezen van een geschikte host, is het Content Management System (CMS) dat gebruikt wordt. Met dit managementsysteem beheer je de website. Daarom is het goed dat de CMS je aanspreekt, praktisch is en je het CMS-systeem optimaal kunt gebruiken. Er zijn hostingbedrijven die de optie bieden om te kiezen uit meerdere soorten CMS, zoals Wordpress, Joomla, Umbraco of Drupal. Andere bedrijven bieden maar één specifiek CMS aan.

3 Houd de veiligheid in het vizier

Een cruciaal aandachtspunt bij webhosting is de veiligheid. Niet alleen wil je voorkomen dat jouw website gehackt of platgelegd kan worden, maar ook wil je dat de gegevens van klanten of medewerkers die op de site inloggen veilig zijn. Stel dat er veiligheidsproblemen of datalekken optreden, dan kan dat zomaar het einde van jouw onderneming betekenen. Zorg er daarom voor dat je een goed zicht hebt op de veiligheidsmaatregelen van de host, zoals VPS-maatregelen, controleer online reviews en maak duidelijke contractuele afspraken over veiligheidsaspecten.

4 Bepaal welke ondersteuning wenselijk is

Een contract met een host bevat idealiter ook afspraken over de ondersteuning waar je aanspraak op wilt kunnen maken. Wil je bij een storing direct geholpen kunnen worden? Worden er regelmatig back-ups gemaakt? En wil je directe hulp als er iets spaak loopt met jouw homepage? Laat dit soort zaken goed vastleggen en maak er duidelijke, schriftelijke afspraken over met de host.

