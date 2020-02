Meer sim only, smartphones leven langer en prepaid weer hot?

In het Nederlandse ‘telecomlandschap’ gebeurde het afgelopen jaar veel. Wat is er allemaal aan de hand en hoe kun jij als consument profiteren van de nieuwe ontwikkelingen?

KPN stopt met meerdere dochterbedrijven zoals Telfort. T-mobile koopt Tele2 op. Mobiel internet is stukken goedkoper geworden. 5G staat voor de deur. Enkele supermarkt-providers stoppen met hun prepaid simkaarten en sim only-abonnementen bereiken een recordhoogte in gebruik.

Dat er veel gebeurd is, is wel duidelijk met deze opsomming, maar wat voor effect heeft dit op jou als consument? Hoe kun je hiervan profiteren en waar moeten wij op letten?

Prijzen goedkoper

Belangrijk om te weten is dat het mobiele internet op telefoons in een vogelvlucht aan het ontwikkelen is. Dat brengt met zich mee dat de prijzen per MB in rap tempo goedkoper worden. Heb jij al langer dan een jaar een abonnement? Een sim only vergelijken via een vergelijkingswebsite geeft je een goed inzicht waar je eventueel kunt besparen. Bovendien krijg je vandaag de dag meer dan dubbele data voor hetzelfde maandbedrag wat je vorig jaar betaalde. Kortom, het is meestal wel even de moeite waard om het te bekijken.

Foto: Colourbox

Langere levensduur

Smartphones gaan steeds langer mee. Dit betekent dat veel mensen met een telefoonabonnement overstappen naar een sim only-abonnement, aangezien hun telefoon nog niet aan vervanging toe is. De hoofdreden van de langere levensduur is dat de meeste hardware op onder andere Samsung- en Huawei-telefoons veel krachtiger is geworden waardoor samen met een ook krachtiger geworden Androidsysteem, smartphones langer met de tijd meegaan. Onze mobiele telefoons worden niet bepaald sterker voor valschade. 45 procent van de telefoonbezitters krijgt een barst in zijn of haar scherm. Dat is natuurlijk zonde. Hoe kun jij profiteren van deze ontwikkeling? Nou, simpelweg door de software (android of iOS) op je telefoon goed te blijven verzorgen. Doe regelmatig updates en schoon zo nu en dan (met name Androidtelefoons) je telefoon op. Gebruik hiervoor betrouwbare antivirus- en cleaning-apps.

Prepaidmarkt groeit

Prepaid? Bestaat dat nog? Yep en sterker nog, de prepaidmarkt is zelfs weer groeiende. 15 procent van de mensen in Nederland hebben nog een prepaid simkaart. Veel prepaidgebruikers hebben een prepaid sim only als tweede simkaart, vaak voor een tweede telefoon. Voordelen van een prepaid simkaart zijn bijvoorbeeld goedkopere beltarieven naar het buitenland of een prepaid data-simkaart waarbij prepaid internetbundels wereldwijd geldig kunnen zijn. Dit is een interessante ontwikkeling van het afgelopen jaar. Buitenlanddata kunnen dan een stuk goedkoper zijn in vergelijking met een sim only-abonnement waarbij roaming (buiten de EU) in euro’s flink kan oplopen.

Samengevat, ‘telecomland’ verandert, maar als consument kunnen wij hier ons voordeel uit halen. Je abonnement vergelijken loont. Net als het verlengen van je telefoonabonnement als sim only om te besparen in maandelijkse kosten of meer te krijgen voor hetzelfde bedrag. Tot slot kan een tweede simkaart in de vorm van een prepaid sim only je soms bizar veel laten besparen op specifieke kosten zoals internet in het buitenland.

