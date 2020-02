We zaten er al een tijdje op te wachten en gisteravond lanceerde Sam​sung dan eindelijk de opvolgers van de Galaxy S10-serie. De nieuwe S20-serie smartphones bestaat uit de Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Doe dat fototoestel maar de deur uit, want met deze telefoons heb je die niet meer nodig!

Tijdens de officiële presentatie op het Unpacked Event in San Francisco werden de nieuwe toestellen gelanceerd. In vrijwel alle opzichten zijn ze beter dan hun meest recente voorganger: de Galaxy S10. Langere batterijduur, scherper beeld, een bizarre zoomfunctie en – terug van weggeweest – een ingang voor een geheugenkaartje!

Dat we zojuist zijn overgegaan van de jaren 10 naar de jaren 20, is één verklaring voor de naam van het nieuwe Samsung toestel. Een andere is dat de S20-serie is uitgerust met zóveel nieuwe features en updates, dat je ‘m eigenlijk moet zien als een ‘verdubbelde’ versie van de S10. Meer dan de zoveelste opvolger dus.

Vier camera’s

Het instapmodel heeft drie camera’s achterop, maar de Galaxy S20+ en de Galaxy Ultra hebben er maar liefst vier: een ultragroothoekcamera, een camera met telelens, een gewone camera én een Depth Vision-camera, een sensor waarmee je diepte kan meten voor de allerbeste foto’s. De Galaxy Ultra heeft daarnaast een 108-megapixelcamera en een periscopische lens voor optisch inzoomen. Wil je vanuit je luie stoel aflezen welke tijd de kerkklok honderden meters verderop aangeeft? Makkie! En mocht je de behoefte hebben om de kraters van de maan van dichtbij te verkennen, ook dat kan.

Dit is waarom je de Samsung Galaxy S20 absoluut wilt hebben

De nieuwe Galaxy S20-serie heeft oled-schermen (het scherm van de Galaxy S20 Ultra is met 6,9 inch de grootste van de drie), een waterdichte behuizing, afgeronde randen en een resolutie van maximaal 3200×1440 pixels. En de S20+ en de S20 Ultra hebben 5G-ondersteuning wat nog sneller internet, nog intenser gamen en nóg makkelijker video’s streamen betekent. Alle varianten zijn in 5G beschikbaar. Echter niet iedereen verkoopt de 5G variant. Bij KPN krijg je altijd de 5G variant. Het enige wat je inlevert is de koptelefoonaansluiting die bij de Galaxy S10 nog wel aanwezig was. Gelukkig heeft KPN daarvoor een heel goede oplossing: gratis Galaxy Buds+.

Kost dat?

De S20-serie beschikt standaard over 128GB opslag en de toestellen kosten €792 (S20 5G), €888 (S20+ 5G) en €1.128 (S20 Ultra 5G). Pre-order vóór 9 maart jouw Samsung Galaxy S20+ 5G of S20 Ultra 5G bij KPN en krijg de Galaxy Buds t.w.v €169,- euro cadeau! Dit zijn de prijzen bij KPN, die van alle providers met de 5G variant de goedkoopste is.

Let op: de gehele pre-order periode loopt t/m 12 maart. De levering start op 13 maart. Als eerste besteld = als eerste in huis! Benieuwd naar wat er gisteren verder nog is gepresenteerd? Of wil je meer foto’s bekijken? Dit blog hield gisteravond een livestream bij en brengt je in een paar minuutjes up-to-date!