Dierendag: dit zijn de leukste cadeaus voor jouw huisdier

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: het is vandaag dierendag en dat betekent dat een extra reden om je huisdier eens flink te verwennen. Maar wat is nou de créme de la créme van de dierendagcadeautjes? Metro zet de leukste gadgets voor jouw dier op een rijtje.

Een konijnenwip

Konino.nl

'Als konijnen tekeer gaan' is natuurlijk een uitspraak, maar daar hebben we het in deze niet over. Er is namelijk ook een échte wipwap voor konijnen, die zich dus ook op die manier schijnen te vermaken: de Trixie-wipwap. De wip spitst zich wel toe tot de kleinere beestjes en is dus alleen voor dwergkonijnen en cavia's. Heb je een flinke Vlaamse reus, dan moet er een andere wip gemaakt worden.

De hondentaart

EKO4Petz

Dierendag is reden voor een feestje met de hond en wat is er nou leuker dan de viervoeter op die dag te laten genieten van een feestelijke lekkernij? Geen brokjes, een extra luxe vorm van zachtvoer of een rauw stuk vlees, maar EKO4Petz heeft iets veel leukers: de hondentaart. Die trouwens ook nog eens vegan is, dús lief voor andere dieren!

Vakantie in eigen land voor de kat

VidaXL

Waar je je hond nog wel mee kunt nemen op een vakantie, blijven katten eigenlijk in alle gevallen thuis. Gemeen wel, want jouw kat heeft toch ook recht op vakantie? Daarom is het wellicht leuk om je kat deze 'vakantiekrabpaal' van VidaXL cadeau te doen. Ligt hij/zij lekker onder een palmboom te chillen en als je de paal bij het raam zet komt daar hopelijk ook nog een lekker zonnetje bij kijken.

Basketbal voor je papegaai

Avonturiashop.nl

Heb jij een vogel, zoals een papegaaitje: dan heeft het merk Karlie te koop bij onder andere Avonturiashop Birdtoy Streetball voor jouw beestje. Zo schattig als het eruit ziet is het ook: basketbal voor je vogel. Hoe tof?! Het beestje krijgt overigens wel een beetje extra hulp middels een trapje. Het balletje helemaal omhoog tillen wil namelijk meestal niet zo lukken...

High-tech hondenbot

Wicked Bone

Ja nóg eentje voor de hond, maar dit speeltje willen we jou(w hond) niet onthouden. Je hebt nu namelijk ook de eerste elektrische snufjes voor honden, zoals dit high-tech hondenbotje dat op afstand bestuurbaar is. De Wicked Bone heeft een heel fijn snufje, namelijk een automatische functie. Hierdoor kun jij je viervoeter dus een fantastische dag geven en óók zelf nog eens genieten van je avond zonder al te veel te hoeven doen. Ja oke, je moet er wel een aardige duit voor betalen. Maar dan heb je ook wat!