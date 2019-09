Virtual reality steeds populairder in bedrijfsleven

Virtual reality is anno 2019 niet meer weg te denken uit ons leven. Hoewel er nog weinig mensen zijn die dagelijks te maken hebben met virtual reality zien we wel een stijging in het gebruik ervan.

Virtual reality is niet alleen meer populair onder particuliere gebruikers; het wordt juist steeds vaker gebruikt in het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan een virtuele rondleiding binnen een kantorencomplex of aan trainingen voor medewerkers. De Nederlandse marine laat in deze video zien wat zij bijvoorbeeld doet met virtual reality. Ook in de zorg helpt deze ontwikkeling: virtual reality kan bijvoorbeeld helpen bij het vroegtijdig herkennen van Alzheimer. Er is uiteraard nog veel meer ontwikkeling te zien op dit vlak.

Virtual reality op bedrijfsfeesten

Een van de grootste plekken waarin virtual reality binnen bedrijven in Nederland worden ingezet is wanneer er een personeels- of een bedrijfsfeest gehouden wordt. Er zijn verschillende plekken waar je als ondernemer terecht kunt voor het huren of inzetten van virtuele games, zoals race simulators, penalty simulators, flight simulators, retro games en sport games. Bij Urban Events kun je bijvoorbeeld terecht voor het huren van dergelijke toepassingen en apparatuur. De VR-opstellingen komen altijd inclusief VR-brillen om de ervaring compleet te maken. Je kunt er als bedrijf ook voor kiezen om dergelijke apparatuur in te huren om op te vallen op beurzen of andere events. Het is dé manier om aandacht te trekken voor jouw bedrijf.

Foto: Samuel Zeller | Unsplash

Rondleiding op kantoor met VR-bril

Een andere manier om virtual reality toe te passen binnen je bedrijf is door zelf een aantal VR-brillen aan te schaffen en die op speciale momenten te gebruiken. Bij bekende bedrijven, zoals uitgeverijen van grote Nederlandse kranten, wordt er regelmatig een rondleiding voor lezers of andere geïnteresseerden gehouden op de werkvloer. Om net dat beetje extra aan te kunnen bieden is een rondleiding met behulp van een virtual reality bril ontzettend bijzonder. Op die manier kun je bijvoorbeeld spelen met bepaalde ruimtes door de jaren heen waarbij je met je bril een stap terug in de tijd of juist in de toekomst kunt zetten. Hierbij kun je laten zien hoe een pand ooit was of hoe de bouwplannen voor de toekomst zijn.

Foto: Laurens Derks | Unsplash

Voor en na laten zien

Dat terug of verder in de tijd kijken is in verschillende werkvelden handig. Werk je bijvoorbeeld in de bouw als bouwvakker, timmerman of schilder en wil je je klanten graag laten zien hoe iets eruit komt te zien zodra het werk geleverd is? Dat kan met behulp van een virtual reality bril. Ook wanneer je binnenhuisarchitect bent en bedrijven of particulieren helpt met het inrichten van bepaalde ruimtes, kun je met een VR-bril verschillende mogelijkheden laten zien. De klant kan met behulp van de bril door de ruimte lopen en al aanvoelen hoe een ruimte met nieuwe meubels is of dat er nog iets veranderd moet worden. Met die feedback kan direct iets gedaan, waardoor men sneller tot het eind van zo’n opdracht komt.

Foto: Hammer & Tusk | Unsplash

Verschillende trainingen mogelijk

In verschillende werkvelden moeten mensen getraind worden voor hun werk. Hierbij moet je niet alleen denken aan militairen of atleten, maar ook aan mensen die hun werk op een kantoor doen. Presenteren voor een grote groep mensen, leiding geven aan een workshop en andere stress-oefeningen kunnen vandaag de dag met behulp van een VR-bril worden gedaan. Het is bijzonder wat een VR-programma kan doen met bepaalde angsten; je kunt immers alvast ‘oefenen’ voordat je iets in de echte wereld onderneemt. Een training krijgt een volledige nieuwe dimensie wanneer men met een VR-bril alvast van de realiteit kan proeven. Voor piloten wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een flight simulator met een VR-bril en kan vliegangst, hoogtevrees en/of claustrofobie worden weggenomen. Ook handig: met behulp van virtual reality kun je een bedrijf ook alvast voorbereiden op een eventuele calamiteit.

Ideeën voor het bedrijfsleven worden mooier

Als ondernemer of zzp’er moet je regelmatig bij een opdrachtgever pitchen voordat je een opdracht mag doen. Om goede ideeën aan de man te brengen, is virtual reality eigenlijk onmisbaar. Je kunt met behulp van een VR-bril en de juiste toepassing namelijk aan je klanten al laten zien wat je idee is. Je neemt ze mee in het programma en laat ze het idee, product of ontwerp zien waar jij zo enthousiast over bent. Het omzetten van het idee in je hoofd naar iets dat tastbaar is, zonder dat je het direct hoeft te producten, is totaal vernieuwend én past tegelijkertijd precies bij de maatschappij waarin we nu leven.