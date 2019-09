Klokkenluider Edward Snowden brengt boek uit

De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden, die onthulde dat de Amerikaanse overheid op grote schaal burgers afluisterde, doet zijn verhaal in het boek dat dinsdag uitkomt.

Klokkenluider Edward Snowden onthult in 2013 dat de Amerikaanse overheid zijn eigen burgers bespioneert. Van iedereen die zich online begeeft, wordt een permanent en een onuitwisbaar dossier bijgehouden. Deze onthulling maakt de voormalige CIA-medewerker in één keer tot vijand van de staat. Hij vlucht via Hong Kong naar Rusland, waar hij asiel krijgt en nu al zes jaar woont. Het ging tot nu toe altijd over zijn onthullingen, maar In het boek Onuitwisbaar (Permanent Record) laat hij zijn kant van het verhaal zien en maken we kennis met het mens Edward Snowden.

Privé

Tot nu toe was Snowden altijd erg terughoudend, maar in ‘Onuitwisbaar’ doet hij voor het eerst een boekje open over zijn privéleven. Zo vertelt hij onder meer over het ontstaan van zijn relatie met zijn Amerikaanse vrouw Lindsay Mills, hoe ze elkaar via een dating-app ontmoetten en hoe zij haar eigen land achter zich laat voor de liefde en naar Rusland afreist.

In het begin durft Snowden niet herkenbaar door Moskou, schrijft hij. Hij droeg petten, sjaals en andere vermommingen om maar niet herkend te worden. Dat is nu anders. Hij leeft eigenlijk een normaal leven, bezoekt cafés, gaat uit eten en hij gaat zelfs op vakantie. Natuurlijk wel binnen Rusland, hij mag het land niet uit.

Waarschuwing

De voormalig CIA-medewerker schrijft niet alleen over wat er is gebeurd, maar waarschuwt ook voor nieuwe gevaren zoals een gezichtsherkenningsfunctie op camera’s waardoor mensen makkelijker gemonitord kunnen worden. Hij is bang dat overheden en/of techbedrijven op termijn iedereen ongewenst in de gaten gaan houden en de dagelijkse levens van iedereen in kaart kunnen brengen.

Ancilla van de Leest, bestuurslid van Privacy First, vindt de waarschuwing van Snowden niet misplaatst. „Data is het nieuwe goud of de nieuwe olie, wordt vaak in marketingwereld gezegd. Er zijn heel veel bedrijven die bezig zijn met data te verzamelen”, zegt de voormalig lijsttrekker van de Piratenpartij. „China is bijvoorbeeld al volop bezig met het monitoren van de bevolking. Daar heb je ook een soort sociaal puntensysteem dat daaraan is gelinkt. Zo gaat het in Europa nog niet, maar er zijn wel een hoop partijen met bezig smartcities en daar komen een hoop privacyschendende gadgets en apps bij kijken”, aldus van de Leest.

Verrader of held

Is Snowden nu een klokkenluider die een heldendaad heeft verricht en daarvoor respect verdiend of is hij een verrader die de veiligheid van het land in gevaar heeft gebracht? Van de Leest vindt het raar dat dit vandaag de dag überhaupt nog een discussie is. „Snowden is absoluut geen verrader. Hij heeft aangetoond dat de Amerikaanse overheid zich niet aan hun eigen wetten houdt dat is heel kwalijk en schadelijk. Bizar dat klokkenluiders onder vuur liggen." Veel Amerikanen zijn het echter niet met haar eens en zien hem als een van de grootste verraders aller tijden.