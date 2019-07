Waarom Tomorrowland zo’n groot tech-walhalla is

Was jij één van de lucky ones die Tomorrowland 2019 mocht bijwonen? If so, dan heb je vast geen seconde nagedacht over wat zich allemaal achter de schermen afspeelde, want hallooo: party! Groot gelijk heb je. Daarom gingen TechGirls Anke en Marloes op onderzoek uit, zodat je achteraf toch nog de leukste tech highlights van het festival meekrijgt.

Cashless systeem

Geen gedoe met muntjes die uit je broekzak vallen. Nee; Tomorrowland heeft zijn eigen bracelets om mee te betalen. Na iedere aankoop zie je hoeveel er nog op het slimme bandje staat. De bracelet dient daarnaast ook als toegangsbewijs voor het festival zelf en de bijbehorende camping.

Foto: David Pintens | AFP

„Eerst werkten ze met bonnetjes, maar die kan je snel namaken, zeker als je twee weekenden achter elkaar zo’n festival organiseert”, aldus Debby Wilmsen, woordvoerder van Tomorrowland. „Mensen raken bonnetjes telkens alles kwijt. In Amerika waren mensen bovendien niet gewend om met bonnetjes te werken, maar betalen ze alleen met cash. Na een test met de bracelets in Amerika, bleek het cashless systeem heel efficiënt. Het is meer van deze tijd en gaat vlotter in de afhandeling. Omdat het tegoed op het polsbandje aan jouw persoonlijke bracelet is gekoppeld, kan het geld wat je hebt overgehouden, worden teruggestort.”

Research en ontwikkeling

Wilmsen: „Om dit soort dingen te ontwikkelen werken we vaak samen met verschillende partners, met jonge startups en de Universiteit van Antwerpen bijvoorbeeld. We hebben ook een heel leuk, jong digitaal team. Zij gaan op zoek naar vernieuwingen: wat is er nog leuk voor onze festivalganger? We willen iets creëren waar de bezoeker iets aan heeft. Niet om een tool te ontwikkelen die puur gericht is op ons.”

„De applicatie is daar ook een voorbeeld van”, vervolgt ze. „Die is echt alleen informatief bedoeld. Waar zijn de stages en waar is bijvoorbeeld EHBO? Er wordt geen commerciële informatie op gezet. Het is louter functioneel om het leven van de festivalganger te vergemakkelijken.”

Foto: Davind Pintens | ANP

„In de toekomst willen we graag dat mensen ook met elkaar kunnen ‘connecten’ in de app. Bijvoorbeeld dat je in de app kunt aangeven waar je bent, makkelijker video’s kunt delen, etcetera En qua bracelets zou het tof zijn als je die tegen elkaar kunt tikken waardoor je automatisch vrienden wordt op Facebook bijvoorbeeld.”

De allergrootste uitdaging…

De allergrootste uitdaging van Tomorrowland 2019 zat ‘m niet zozeer in het neerzetten van de podia en de inrichting ervan. „We hebben de afgelopen week heel veel temperatuurverschillen gehad. De allergrootste uitdaging op tech-gebied, was dan ook het koel houden van de apparaten”, aldus Wilmsen.

„DJ’s die met laptops spelen, printers en scanners die moeten werken bij 40 graden en hogere temperaturen… Door de hoge temperatuur was er kans op oververhitting van de devices. Later in de week ging het dan weer regenen. Je moet daar voorzorgsmaatregelen op nemen, soms dj-booths afsluiten, kassa’s verplaatsen. Het zijn dan voornamelijk de dingen waar je geen invloed op kan uitoefenen. Dat soort dingen hebben veel meer impact dan mensen soms kunnen vermoeden.”

Foto: James Arthur Gekiere / AFP

Wilmsen: „Je hebt geen vat op het weer. We hebben daarom een weerman on site tijdens het evenement, maar ook vooraf en na afloop. Mensen die bij het op- en afbouwen in de stellingen klimmen, moeten ook weten of het hard gaat waaien of hoe warm het is. Een voorbeeld: de weerman zei dat het woensdag erg warm werd. Toen konden wij voorzorgsmaatregelen nemen, zoals extra ventilatoren neerzetten en extra water inslaan. Bij de regenvoorspelling zijn de poncho’s direct uitgedeeld in de ochtend.”

Event Control Centre

Tomorrowland is uitgerust met een eigen control-centre, waar de weerman zijn analyses doet, de politie een oogje in het zeil houdt en het Rode Kruis oplet of er veel mensen met oververhitting rondlopen. Maar ook wordt de voedselcontrole besproken, worden de securitybeelden bekeken, de camera’s beheerd en de LED-schermen aangestuurd. De info-borden worden ingevuld vanuit het control-centrum. Zo kunnen area’s snel leeg gemaakt worden als dat nodig is.

In totaal zitten er zo’n zestig experts die alles in kaart brengen en continue met elkaar overleggen of er op basis van de resultaten actie moet worden ondernomen. Een voorbeeld ter illustratie: „Bij de start van Dreamville wordt bijvoorbeeld gekeken wat er gebeurt op de wegen rondom de camping”, aldus Wilmsen. „De experts kijken of er eventueel een omleiding moet plaatsvinden en hoe ze die dan gaan inzetten. Samen bedenken ze de maatregelen.”

Foto: James Arthur Gekiere / AFP

Alles wat er gebeurt, wordt gelogd. Die gegevens worden later geëvalueerd en door data-analisten uitgeplozen op bijzonderheden en trends. Bij zaken die opvallen kan in volgende edities rekening worden gehouden.

70.000 bezoekers vermaken – en de thuisblijvers

De online wereld is een ontzettend belangrijke tool geworden om bekend te worden. Wilmsen: „In 2009 ging onze eerste aftermovie viraal via YouTube. Na die tijd zijn wij enorm gaan inzetten op de digitale tools, waaronder Facebook, Instagram en Twitter. Er werken ongeveer dertig mensen aan de creatiekant. Zij werken op alle vlakken, van het design van podia tot online. Vier personen houden zich bezig met het posten op onze social media.”

„Daarnaast hebben we ook een videoteam voor onder andere de livestream op onze website. Daar werkt wel een honderdtal mensen aan. We werken met GoPro, kraanbeelden, helikopterbeelden… dus dat is wel een heel groot team aan cameramensen, hier ter plekke.”

Foto: Jean-Pierre Clatot / AFP

„We zetten daar zo hard op in om heel de wereld te kunnen bereiken. We hebben gewoon gemerkt dat we dat nodig hebben. Tomorrowland is heel visueel, dat kun je alleen goed illustreren via beeld. De beelden zijn zo sfeervol dat mensen er enthousiast van worden. Het moet een glimlach op je gezicht toveren, wanneer je de aftermovie ziet.”

Tomorrowland-blues?

