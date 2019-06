Helft werkend Nederland nooit een dagje offline

Ruim de helft van de Nederlandse werknemers is nooit meer een dagje helemaal offline. We hebben het dan niet over werkdagen: nee, 57 procent van werkend Nederland is ook in het weekend bereikbaar voor werkzaken van de baas. Dat blijkt uit onderzoek va Tele2 Zakelijk, uitgevoerd door Markteffect onder werknemers tussen de 18 en 65 jaar.

Continu bereikbaar (willen of moeten) zijn en de werkdruk die daarbij komt kijken, blijft een worsteling in menig Nederlandse kantoortuin. En dat terwijl er in de politiek momenteel gesproken wordt over het recht op onbereikbaarheid. Een initiatiefwetsvoorstel daarvoor is nu in behandeling.

Balans verstoord

Door het altijd bereikbaar zijn, omschrijft één derde van onze werknemers de balans tussen werk en privé als behoorlijk verstoord. Een kwart van de ondervraagden geeft in het onderzoek aan er zelfs slecht van te slapen.

Meer dan driekwart van de werkgevers vindt overigens dat hun werknemers geregeld offline moeten zijn. Ondanks die mening geeft de helft van de werknemers hier simpelweg nooit gehoor aan. Werkgevers geven op dit gebied ook niet het goede voorbeeld. Zeven op de tien werkgevers is zelf continu, ook buiten werktijd, bereikbaar. Zes op de tien ondervraagden geeft aan dat hun werkgever niet vaak genoeg informeert naar de werkdruk.

Slim en efficiënter

Telecomprovider Tele2 roept daarom op om wat vaker offline te zijn en een prioriteit te maken van slim en efficiënt leren werken. 60 procent van de werknemers stelt daarover nooit tips van hun begeleiding te krijgen. Tele2 heeft daarom krachten gebundeld met Rick Pastoor van het journalistieke platform Blendle en schrijver van het boek GRIP, het geheim van slim werken.

Léon Toet, directeur van Tele2 Zakelijk: Wij faciliteren continue bereikbaarheid, altijd en overal. Maar we zien dat voortdurend bereikbaar zijn ook een keerzijde heeft. Daarom moedigen we werkgevers aan om het gesprek hierover aan te gaan met de werknemers en zelf het goede voorbeeld te geven.”

Bedrieglijk

Rick Pastoor: „De oneindigheid van een takenlijst en inbox is overweldigend en bedrieglijk. Ik pleit ervoor om de agenda, takenlijst en mailbox slimmer in te zetten, waardoor ruimte ontstaat voor grotere plannen en toekomstdromen. Door zelf de regie te pakken worden dit de wapens tegen stress en een hoge werkdruk.”