Inventief shirt voorkomt zweten tijdens je work-out

Wetenschappers aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een geweldige uitvinding gedaan voor de zweetotters onder ons. Hun sportvest moet namelijk voorkomen dat je (snel) gaat zweten tijdens je work-out.

bioLogic

Het sportvest heet bioLogic en is zo gemaakt dat het als het waren openklapt op het moment dat je lichaam heel warm wordt of je begint te transpireren. Op deze manier wordt je lichaam verkoeld en wordt het hevig zweten verder uitgesteld. "Het voelt net alsof je een airconditioner op je rug draagt", zo meent een van de onderzoekers.

De flapjes op het vest verschillen van grootte, van nagel tot een complete vinger. Wat ze gemeen hebben is dat ze zijn bekleed met levende microbiële cellen. Deze zijn in staat om te reageren op je lichaam. Wanneer je zweet gaan de flapjes open en wanneer je afkoelt trekken ze vanzelf weer dicht.

De cellen zijn strategisch verdeeld over het lichaam. Op plekken waar het lichaam veel warmte en zweet produceert. Op de plaatsen waar je lichaam doorgaans warmer wordt zitten ook de grotere flappen. Ook gaan de flappen op plekken waar je veel zweet eerder open. Zodoende kan je lichaam op een constante temperatuur blijven.

Warmte en zweet

Overigens zitten warmte en zweet niet per se op dezelfde plekken. "Mensen denken misschien dat warmte en zweet hetzelfde zijn, maar in feite produceren sommige gebieden, zoals de onderste wervelkolom, veel zweet maar weinig warmte", zo legt een van de onderzoekers van bioLogic uit.

Het pak is al even in ontwikkeling. Vorig jaar werden al de eerste prototypes gepresenteerd. Inmiddels zijn ze een paar stappen verder, dus de verwachting is dat deze sportuitrustingen in 2019 op de markt komen. Wat er dan voor gevraagd wordt, is nog niet duidelijk.

Schoenen

Overigens richten ze zich inmiddels ook op het maken van schoenen met dergelijke flapjes. "In het begin dachten we erover om de flappen boven op de schoen te maken, maar we merkten dat mensen normaal niet zweten op de top van hun voeten. Maar ze zweten veel op de bodem van hun voeten, wat kan leiden tot ziekten zoals wratten. Dus we dachten: is het mogelijk om je voeten droog te houden en die ziekten te vermijden?" Of dat product ook in 2019 verschijnt, is nog onduidelijk.