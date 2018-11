Game Battlefield V mogelijk ingezet als lesmateriaal

Had je vroeger altijd een hekel aan de saaie geschiedenisles? Dan benijd je de scholieren die straks naar de middelbare school gaan. Als het aan de Stichting Herdenking 14 mei 1940 wordt de game Battlefield V namelijk ingezet tijdens de les.

Zestien jaar en ouder

Dat klinkt apart, want de leeftijdsgrens - hoewel bij games zich daar nooit iemand echt mee bezig lijkt te houden - is officieel zestien jaar en ouder. Toch wil de stichting graag dat deze game 'gespeeld' wordt in het klaslokaal.

In de game is Rotterdam te zien vlak voordat in 1940 de Duitsers de stad bombardeerden. De stichting denkt dat met behulp van de game scholieren goed uitgelegd kan worden, hoe de stad er daarvoor uitzag.

Geen fan

„We zijn geen fan van oorlogsgames. Het is nooit leuk om een game te zien over de verwoesting van de stad, die zo erg is geweest. Maar misschien kan het juist de ogen openen", zo verklaart een woordvoerder. „Het feit dat deze game zich deels in Rotterdam afspeelt, vestigt de aandacht hierop bij een groep die wij als stichting moeilijk bereiken."

Onderzoeker Marc van Berkel, gespecialiseerd in nationaalsocialisme en de Holocaust, uit zijn twijfels over het inzetten van het spel. „Oorlog is gruwelijk en wreed en de werkelijkheid kan gelukkig niet benaderd worden. Angst, trauma's en de continue dreiging kun je niet nabootsen."

Nijmegen

Battlefield 5 kwam afgelopen week uit. Deze editie richt zich voornamelijk op de Tweede Wereldoorlog. Naast Rotterdam is ook heel kort Nijmegen in het spel opgenomen. Verder komen onder andere Griekenland, Frankrijk en Noord-Afrika voorbij.