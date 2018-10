Robotisering: helft van de mensen wordt bijgeschoold

Ben je wel eens bang dat je straks overbodig bent op de werkvloer als 'de robots' komen? Nou, dat is niet helemaal onterecht. Automatisering zorgde in de voorbije jaren er al voor dat veel banen niet meer door mensen hoefden worden ingevuld, maar dat is nog lang niet ten einde. Dat wordt gesteld in een rapport van World Economic Forum (WEF).

Op dit moment zou al 29 procent van het werk gedaan worden door robots, maar dat wordt alleen maar meer en in een hoog tempo ook. Volgens de studie is in 2025 het aandeel al gestegen naar vijftig procent. Dit betekent dat er volgens de prognose van het WEF alleen al in de komende vier jaar 75 miljoen banen verdwijnen.

Routine weg

Vooral mensen die zich bezighouden met werk waarin 'routine' veel voorkomt, moeten vrezen voor hun baan. Daarbij moet er niet alleen gedacht worden aan werk in bijvoorbeeld fabrieken, ook tal van kantoorbanen zouden wel eens op de tocht kunnen komen te staan.

„Banen waarbij je geïsoleerd in een kantoortje zit of op de fabrieksvloer werkt, zullen verdwijnen,” dat stelt David Deming, een van de Havard-professoren die meewerkte aan de studie. Echter ziet Deming dit niet als iets negatiefs. „Op de lange termijn zullen banen die saai zijn verdwijnen. Op de lange termijn zijn we beter af.”

122 miljoen nieuwe banen

Daarnaast zegt het WEF in haar onderzoek ook dat de Vierde Industriële Revolutie - zoals de robotisering ook wel genoemd wordt - tegelijkertijd voor nieuwe banen zorgt. We zullen zij-aan-zij moeten gaan werken. Onder andere data-analisten, wetenschappers, sales- en marketingprofessionals en specialisten op het gebied van kunstmatige intelligentie zullen hard nodig zijn. Dit zal leiden tot - zo schat men - 122 miljoen nieuwe banen.

Dat is dus ruimschoots genoeg om het verlies van 75 miljoen werkplekken op te vangen. Alleen betekent het niet dat mensen die hun baan gaan verliezen gekwalificeerd zijn om direct in een andere functie aan de slag te kunnen.

Grootste uitdaging van deze tijd

Heel veel werknemers zullen opnieuw scholing moeten krijgen en daar moeten de bedrijven zelf een actieve rol in gaan vertolken, meent WEF-oprichter Klaus Schwab. „En overheden moeten een omgeving creëren die deze transformatie op de arbeidsmarkt faciliteert. Dit is de grootste uitdaging van onze tijd.”

Volgens een schatting van het WEF moet meer dan de helft van alle werknemers (54 procent) binnen een paar jaar worden her- of bijgeschoold. Een op de tien mensen zou hier meer dan een jaar aan kwijt zijn.

Wie nog wil uitblinken moet zich namelijk vooral richten op functies waarbij sociale interactie, creativiteit en emotionele intelligentie een rol spelen. Dit zijn drie eigenschappen die voorlopig moeilijk zijn in te vullen door robots en waarbij mensen nog wel geruime tijd de voorkeur zullen genieten.

Mens wint op potentie

Bovendien blijven mensen een paar belangrijke voordelen houden ten opzichte van robots, dat blijkt uit een rondvraag onder honderden CEO's in diverse landen. Een daarvan is dat je van robots bij hun aanschaf al weet wat hun maximum is en dat ze naar verloop van tijd alleen maar in waarde afnemen. Dit terwijl mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en uitdagen en door hun ervaring en kennis meer waard worden naar verloop van tijd. De robotrevolutie zal dus niet leiden tot een overname van ons werk, maar vooral tot een verschuiving van de taken die we uitvoeren.