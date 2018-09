De nieuwe iPhone XS ligt sinds vandaag (vrijdag) in de winkel en iedereen - nou ja, flink wat mensen - wil die graag zo snel mogelijk binnen hebben. En sommige mensen gaan daar heel ver in.

Taartmoment

Zo ook Bas van der Putten. „Mijn zoon wordt één en hierdoor kan ik niet bij het taartmoment zijn 's ochtends. Dat moest ik thuis wel even uitleggen. Maar na deze circus, race ik zo snel mogelijk naar huis om feest te vieren. Daarna doe ik mee met het middagdutje van mijn zoon", zo stelde hij tegenover Bright.

Het klinkt voor sommigen bizar, maar Van der Putten staat zeker niet alleen in zijn gekte. En het gaat niet altijd om iPhones, ook bij de releases van grote games en vroeger de Harry Potter-boeken overnachten er honderden mensen voor de winkel om zo snel mogelijk toe te slaan.

Een groepje grappenmakers besloot daar vorig jaar van te profiteren. Ze deden het voorkomen alsof Apple vanwege de voorspelde drukte een pop-upstore had gemaakt in een lift van een metrohalte. Het gevolg was dat tientallen mensen wachtten voor een niet bestaande Apple Store.

Moneymaker

Overigens zijn er ook zat mensen die het in de rij staan uitbesteden. Dit gebeurt dusdanig vaak dat Robert Samuel het in de rij staan voor anderen tot zijn baan heeft gemaakt. Sterker nog, hij richtte er een heel bedrijfje omheen op: Same Ole Line Dudes. Onder die naam managet hij zo'n 25 rijwachters. En denk je dat dat slecht verdient? Dan heb je het fout. Ooit haalde hij in een dag 14.000 dollar op door simpelweg in de rij te staan.

Hij is niet de enige die er zijn baan van heeft gemaakt. Rob Shoesmith was een paar jaar terug ook al dagen van te voren aan het wachten. Hij besloot zijn avonturen bij te houden op een blog. Het gevolg was dat hij geld voor zijn blogs ontving van sponsoren, waardoor hij zijn eten en uiteindelijk zelfs zijn nieuwe toestel kon betalen.

Geen risico

Sommige mensen nemen simpelweg geen risico's. Zo was er vorig jaar de 20-jarige Mazen Kourouche (op de foto rechts) Sydney die zich al tien dagen van te voren bij de winkel meldde. Reden was dat hij een jaar eerder 48 uur in de regen had gewacht, alleen maar om te horen dat het model dat hij wilde hebben al uitverkocht was. „Gelukkig weet ik dit jaar waar het toilet is", vertelde Kourouche, die heel af en toe afgelost kon worden door een vriend.

In datzelfde Sydney kreeg Kourouche al heel snel gezelschap van een robot. Op de robot was een iPad-scherm gemonteerd waarop het gezicht van Lucy Kelly te zien was. „Ik wil de eerste robot zijn die een iPhone koopt", zo stelde ze.

Tot de grond

En we blijven nog maar even in Sydney voor gekke verhalen. Zo liet de jongen die daar de eerste iPhone 6 had gekocht zijn toestel vallen, op het moment dat hij hem op tv uit het doosje wilde halen.

Zijn toestel lijkt gelukkig redelijk ongeschonden en wat dat betreft had hij meer geluk dan een Londenaar, die na uren wachten er achter kwam dat hij te weinig geld had om zijn aankoop te doen. Overigens moest hij daarvoor wel de schuld bij zichzelf zoeken, want volgens een vriend had hij er een paar dagen eerder flink wat over de balk gegooid in een casino.

Als buitenstaander mag je het raar vinden, maar veel mensen doen er dus van alles voor om zo snel mogelijk het nieuwste te bezitten. En waarvoor...