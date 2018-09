Instagram is nu wat het juist niet had moeten worden

De oprichters van Instagram hebben hun ontslag ingediend bij Facebook. Wat is er allemaal op Insta veranderd sinds Kevin Systrom en Mike Krieger de applicatie voor foto’s lanceerden?

Maart 2010

Kevin Systrom is dol op Kentucky whiskeys. Hij hoefde dan ook niet lang over een naam na te denken voor de app waarmee je kunt inchecken in bijvoorbeeld een café, foto’s kunt delen van het uitje, punten kunt verdienen als je vaker op een bepaalde plek komt en plannen kunt maken voor volgende check-ins. Het werd Burbn, verwijzend naar de Amerikaanse whiskey bourbon. Met net zo snel als hij de naam bedacht, komt hij er met Mike Krieger achter dat de app veel te veel mogelijkheden heeft. Terwijl gebruikers van de app eigenlijk alleen de mogelijkheid om foto’s te posten veel benutten. Dus besluit het duo zich volledig te richten op mobiele fotografie. Door de termen instant camera en telegram door elkaar te husselen, komen ze op de naam Instagram.

16 juli 2010

Systrom plaatst de eerste foto op Instagram, een afbeelding van een hond in Mexico en de voet van zijn vriendin. Daarbij gebruikte hij het filter X-PRO2. Juist omdat Burbn te uitgebreid en ingewikkeld was, is Instagram zo simpel mogelijk: fotootje schieten, eventueel een filter eroverheen en delen maar.

6 oktober 2010

Instagram wordt officieel gelanceerd en is voor het eerst te downloaden in de App Store.

Januari 2011

Vanaf nu kan gebruik gemaakt worden van hashtags om bijvoorbeeld foto’s van hetzelfde onderwerp te ontdekken. Handig! Zo krijg je zelf soms ook meer likes omdat anderen zoeken op pakweg #dog, #waterfall of #girlcrush.

Februari 2011

De nieuwe app slaat aan. Investeerders staan in de rij om geld in Instagram te stoppen. De twee oprichters kunnen rekenen op een bedrag van zo’n 7 miljoen dollar aan investeringen en de waarde van het bedrijf wordt geschat op een slordige 20 miljoen dollar.

September 2011

Onder de werktitel Instagram 2.0 wordt de nieuwe versie van de (iOS-)app gelanceerd. Het is nu mogelijk om tijdens het maken van een foto al te kijken welke filter het best bij het beeld past. Ook worden vier nieuwe filters toegevoegd: Hudson, Amaro, Valencia en Rise. Misschien nog wel belangrijker was het feit dat Instagram nu ook geschikt is voor hogeresolutiebeelden. De snelheid van de app is eveneens flink toegenomen. Systrom is dolgelukkig met de nieuwe versie. „Dit is de toekomst. De nieuwe versie is het startschot om van 10 miljoen gebruikers te groeien naar 100 miljoen gebruikers.”

Deze filters ken je vast nog wel. Foto: AFP

3 april 2012

Instagram wordt gelanceerd voor Android-telefoons. Binnen een dag wordt de app maar liefst 1 miljoen keer gedownload.

September 2012

Het bedrijf groeit als kool. Met slechts twaalf werknemers is Instagram een van de belangrijkste spelers op de markt van social media geworden. Tijdens een nieuwe investeringsronde wordt 50 miljoen dollar opgehaald en de marktwaarde van Instagram wordt geschat op 500 miljoen dollar. Mark Zuckenberg van Facebook twijfelt niet langer en legt maar liefst 1 miljard dollar op tafel om Instagram en het bijbehorende personeel over te nemen.

November 2012

Instagram is niet langer alleen maar een app voor op een smartphone. Vanaf nu is het ook mogelijk om via desktop een kijkje te nemen. Zo kunnen mensen zonder een profiel rondsnuffelen op bijvoorbeeld instagram.com/zuck om te zien wat Zuckenberg allemaal uitspookt. Het is de eerste grote verandering die Instagram doorvoert sinds de overname door Facebook.

Juni 2013

Smartphones worden alsmaar uitgerust met betere camera’s, dus zijn consumenten in staat fraaie video’s te maken. Instagram (lees: Facebook) wil die slag niet missen en introduceert de mogelijkheid om korte video’s van 15 seconden te plaatsen. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, maar het is wel duidelijk dat video’s meestal minder likes opleveren dan foto’s.

Instagram-oprichter Kevin Systrom tijdens een presentatie over zijn app op Android. Foto: EPA

Oktober 2013

Er klonk veel kritiek toen Instagram aankondigde dat er tussen de foto’s en video’s van vrienden voortaan ook advertenties in de timeline zullen verschijnen. Inmiddels zijn we niet anders gewend en scrollen we meestal gewoon door zonder te kijken wat de boodschap is. Toch zijn adverteerders heel erg geïnteresseerd in Instagram, want in totaal zijn er 1 miljoen bedrijven die advertentieruimte inkopen in jouw timeline.

December 2013

Elkaar berichtjes sturen klinkt heel simpel, maar de eerste drie jaar was dat via Instagram niet mogelijk. Dankzij ‘Direct’ kun je elkaar nu gemakkelijk tekst en beeld versturen zonder dat anderen het zien. Je moet elkaar daarvoor wel volgen. Stuur je een berichtje naar iemand die jou niet volgt, dan krijgt hij of zij een berichtverzoek binnen.

Augustus 2015

Instagram stapt af van vierkante foto’s. Gebruikers kunnen nu ook horizontale en verticale foto’s plaatsen. Aanvankelijk zorgt dit bij sommigen voor gefronste wenkbrauwen. Vierkant hoort nu eenmaal bij Instagram. Maar al snel blijken de mogelijkheden veel groter als je ook in ‘landscape’ en ‘portrait’ je gang kunt gaan.

Oktober 2015

De een wordt er gek van en de ander is er verslaafd aan: Boomerang. Deze functie plakt foto’s aan elkaar tot een korte video die voor- en achteruit wordt gespoeld.

Maart 2016

Voor de liefhebbers van video op Insta is het een mooi moment, want video’s kunnen nu 60 seconden duren in plaats van 15. Het afgelopen jaar nam het aantal minuten dat gebruikers video’s bekeken met 40 procent toe, dus wil Instagram mensen nog beter de kans geven om met bewegende beelden hun avonturen te delen.

April 2016

Gebruikers kijken vreemd op als ze niet meer in chronologische volgorde de foto’s en video’s van de mensen die ze volgen te zien krijgen. Instagram laat je nu eerder foto’s zien van mensen van wie je vaker foto’s hebt geliket. Voor velen is dit nog altijd een grote bron van irritatie.

Mei 2016

Het ouderwetse bruin-witte poloroidtoestel maakt in het logo van Insta plaats voor een zuurstokkenvierkant. Weg retrogevoel. Veel gebruikers vinden het moderne ontwerp dan ook vreselijk.

Het oude logo van Instagram. Foto: AFP

Augustus 2016

Twee vingers op het scherm en die vervolgens van elkaar af bewegen. Inzoomen maar! Het duurde vijf jaar maar nu is die functie eindelijk beschikbaar, tot grote tevredenheid van heel veel gebruikers. Behalve die van Android-toestellen, want zij moeten – zoals wel vaker – langer wachten op deze functionaliteit.

Augustus 2016

Bij Facebook schrokken ze zich rot toen ze merkten hoe populair Snapchat was. Dus wat deden Zuckenberg en zijn mensen? Snapchat kopiëren in de vorm van Instagram Stories. Het is waarschijnlijk de redding van Insta geweest, want inmiddels kijken een slordige 400 miljoen mensen per dag naar Stories die wellicht anders naar Snapchat waren vertrokken of daar waren blijven hangen.

Februari 2017

Je kunt nu niet alleen scrollen maar ook swipen op Insta. Want het posten van één foto of video per keer behoort tot het verleden. Je kunt nu maximaal tien beelden tegelijk uploaden. Kunnen je volgers lekker bladeren door je vakantiekiekjes, want je kunt er natuurlijk niet maar één kiezen na weer een topdag.

Augustus 2017

Een gezellig muziekje onder je Stories? Dat kan. Behalve als je in Nederland woont. De functie is slechts in een beperkt aantal landen beschikbaar, bijvoorbeeld in Mexico en de Verenigde Staten. Dat heeft te maken met muziekrechten.

Juni 2018

Een tv-uitzending maken met je mobieltje in je hand? Instagram probeert je die mogelijkheid te geven met IGTV. Je kunt video’s van tien minuten met de rest van de wereld delen. Beroemdheden krijgen zelfs de mogelijkheid om een uur lang uit te zenden. Misschien dat het wat langzaam op gang komt, maar voorlopig lijkt deze functie nog niet heel erg populair.

September 2018

Kevin Systrom en Mike Krieger maken bekend dat ze opstappen. De oprichters van Instagram, die na de overname van Facebook op papier de baas bleven bij het bedrijf, kunnen zich niet vinden in de toekomstplannen van Zuckenberg met hún app. Niet vreemd als je kijkt naar deze pagina met alle veranderingen die hebben plaatsgevonden. De twee wilden een simpele foto-app. Uiteraard wisten ze heus wel dat ze met hun tijd mee moesten gaan en zo nu en dan moesten vernieuwen. Maar blijkbaar zijn de nieuwste plannen van Facebook net een brug te ver.