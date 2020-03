138 Die wilde seksbuien in deze vakantiesetting helpen erg mee

Als Maud haar trio mislukt is, lijkt de enige persoon die het wél uit zijn hoofd kan zetten Tommy. Maud zit ermee en Joris blijft haar met het idee van een trio 'lastigvallen' door flirtpartijen en vunzige appjes te sturen. Dat werkt natuurlijk totaal niet mee om het te vergeten! Als ze even later met zijn drietjes gaan lunchen en Tommy even naar de wc gaat, doet Joris iets hondsbrutaals: hij legt een hand op Maud's been en kust haar hartstochtelijk. En vlak daarna komt Tommy aanlopen! ,,Wat zitten jullie nou te smoezen?!"

Ik word knalrood weet even écht niet wat ik moet zeggen. 'Even zijn neusharen van dichtbij bekijken' is vast geen goed excuus. „Niks joh, we zaten gewoon even te dollen!" lacht Joris de vraag van Tommy weg. „Het was eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Als jij je vlucht niet had gemist dan had ik Maud nooit ontmoet!”, zegt Joris terwijl hij mij een zoen op mijn wang geeft.

Tommy kan er duidelijk niet om lachen. „Ik heb net betaald en onze boot vertrekt zo. We moeten een beetje opschieten Maud", mompelt hij, terwijl hij Joris zijn blik ontwijkt. „Kerel, we moeten gaan. Het was leuk om je te leren kennen. Wie weet tot ooit!" vervolgt hij en hij houdt zijn hand op voor een high five, terwijl hij alle mogelijke hoeken om zich heen bekijkt, behalve Joris. Klunzig geef ik Joris na de high five-actie drie zoenen. Bij de laatste fluistert hij heel zachtjes: „Onthoud wat ik net tegen je zei", om zich vervolgens om te draaien en weg te lopen.

De rest van de dagen op het eiland wordt geen woord meer gezegd over Joris. Tommy en ik slapen in een big-ass honeymoon suite en vanuit onze badkamer kijken we zo uit op het strand. Onze dagen bestaan vooral uit chillen, eten, drinken, zwemmen, seksen en slapen. We hebben alle ruimte voor ons zelf, want door het coronavirus zijn er een stuk minder toeristen.

We zitten echt op een onbewoond eiland. We hebben zelfs geen wifi! Eigenlijk vind ik dat wel eens lekker, want daardoor ben ik een stuk minder bezig met thuis en ik kom niet constant in de verleiding om Joris te appen. De eerste dagen spookte hij toch nog een beetje door mijn hoofd, maar ik moet zeggen dat het mij aardig lukt om hem inmiddels te vergeten. Die wilde seksbuien in deze vakantiesetting helpen daar erg aan mee. Misschien was het gewoon even in the heat of the moment dat ik mezelf liet wegdrijven in verlangen.

Na drie dagen totale rust besluiten we naar het volgende eiland te gaan. Ook op Koh Pha Ngan hebben we een riante hut geboekt. Het eerste wat ik doe in het oord is direct de wifi-code vragen en als ik mijn telefoon open schrik ik mij rot: 256 nieuwe appjes!

Bovenaan staat mijn moeder en de zin die ik in beeld zie staan, zorgt ervoor dat de kleur even wegtrekt uit mijn gezicht. Ik heb er niet veel van meegekregen, behalve dat de situatie in Europa al best zorgwekkend is en als ik mijn moeders appje open, weet ik dat ik binnenkort waarschijnlijk met een bloedvaart naar huis moet.

'Kun je mij aub terugbellen? Het is dringend. Ik heb corona.'